شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك بعد ممارسة الرياضة لمدة شهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة من أهم أساليب الحياة اليومية التي يجب على كل شخص القيام بها، للحصول على جسم ذى صحة جيدة، ومحمي من الأمراض، فهل جربت ممارستها لمدة شهر متصل دون انقطاع؟ إذا قمت بذلك أو لا يجب عليك التعرف على الفوائد التي تحدث في الجسم بعد ممارسة الرياضة لمدة شهر متصل، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " mayoclinic ".

خلال الأسطر القادمة سنتعرف على الفوائد التي تحدث للجسم بعد ممارسة الرياضة لمدة شهر متصل، ومنها:

- تقوية عضلة القلب، وخاصة إذا كنت تحمل الأثقال او الحديد، والحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة كالذبحة الصدرية.

- تنشيط الدورة الدموية بالجسم، والحد من الإصابة بالأمراض.

- تقوية الجهاز المناعي للجسم،والحد من الامراض الخاصة به.

- تقوية الأوعية الدموية بالجسم، والحد من الإصابة بأي نوع من انواع الجلطات المختلفة.

- الحد من ارتفاع ضغط الدم، فالرياضة تعمل علي تنظيم نسبته في الدم.

- تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، والحد من ارتفاعه.

- تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

- الرياضة تعمل على شد الجسم، والعمل على تقليل نسبة الوزن الزائد.

- تقوية العظام والحد من التعرض للكسور.