أسباب التهاب الرئة

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كما هو الحال سنويا في فصل الشتاء خاصة، فإن معدلات الإصابة بأمراض الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي في ازدياد ، إلا أن أحد أكثر المضاعفات المزعجة للإنفلونزا هو الالتهاب الرئوي ، وهو أمر مثير للمشاكل بشكل خاص بالنسبة لمجموعات المخاطر. إذن ما هو الالتهاب الرئوي ، ما هو العلاج الأكثر فعالية فيه وكيف يمكن تجنبه

ما هو الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هي أحد الأمراض المعدية على الرغم من أن الالتهاب الرئوي يؤثر على الشباب والأصحاء معا، وبذلك يصبح الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة اكثر عرضة الى الاصابة بشكل خاص من الالتهاب الرئوي .

يمكننا أن نرى الالتهاب الرئوي في كثير من الأحيان ليس كمرض في حد ذاته ، ولكن كمضاعفات لمرض تنفسي آخر ، مثل الأنفلونزا ، لذلك ، من الصعب في بعض الأحيان التمييز بين الالتهاب الرئوي والأنفلونزا.

أعراض وعلامات الالتهاب الرئوي

– ارتفاع درجة الحرارة

– حدوث السعال

– الشعور بالصداع

– الشعور بالقشعريرة

– زيادة التعب

– حدوث التعرق

– آلام في العضلات

– ضيق في التنفس

إذا كان لديك ارتفاع في درجة الحرارة الذي يرافقه قشعريرة، وضيق في التنفس وألم في الصدر والسعال – يجب أن تسعى إلى بشكل جدي في ان يكون هناك ادوية سريعة كالمضادات الحيوية وتحت اشراف الطبيب .

أسباب حدوث التهاب الرئة

السبب الرئيسي في حدوث التهاب الرئة هو وجود الميكروبات ، حيث تتخلل هذه الجرثومات الى الرئتين وتزيد من خلال التهاب الرئة .

الاصابة بالانفلونزا احد اسباب حدوث التهاب الرئة ، حيث ان البرد والانفلونزا يقوما على منع الرئة من القيام بعملها بشكل جيد ، ومن ثم يحدث التهاب الرئة

اصابة الرئة بمشاكل رئوية وتنفسيه مختلفة ، يؤثر ذلك على زيادة الالتهاب الرئوي بشكل واضح

اصابة الشخص بامراض الرئة المعروفة كمرض الربو ، وكذلك مرض السكري، هذا علاوة على وجود تدهور ومشاكل في القلب ، كل هذه المشاكل تؤدي الى زيادة حدوث التهاب الرئة

مع حلول سن الخامسة والستون ووصول الانسان الى سن الشيخوخة ، يكون اكثر عرضة للاصابة لمرض التهاب الرئة ، وهذا نظرا لاستهلاك الرئة طوال هذا العمر الطويل .

الضعف في جهاز المناعة هو ايضا احد اسباب التهاب الرئة بشكل واضح ، فالجهاز المناعي حينما يعمل بقوة يواجه اي التهابات مثل التهابات الرئة ، ولكن مع ضعفه فيتمكن الالتهاب الرئوي من الشخص

ان سوء التغذية يؤدي بالتأكيد الى حدوث مشاكل كبرى في جسم الانسان ، فمع افتقار الجسم الى بعض العناصر الغذائي يؤدي ذلك الى الضعف العام ، وايضا ضعف في الرئة وحدوث التهاب الرئة يصبح امر وارد للغاية .

ان التدخين احد اهم الاسباب الرئيسية في حدوث التهاب الرئة ، بدون ادنى شك ، فما وجدنا احد يدخن وخالي من المشاكل الصدرية والرئوية ، ايضا تناول الكحل يدمر الرئة مع مرور الوقت ويحدث الاكثر من حدوث التهاب الرئة

الادوية منها ما قد يسبب التهاب الرئة ، وهناك من الادوية التي تحدث التهاب في الرئة في كثير من الاوقات ، هي ادوية حموضة المعدة ، فمع كثرة التناول منها تحدث التهابات حادة في الرئة ومن الممكن ان تصل لحد الالتهاب المزمن .

خطوات علاج التهاب الرئة

بداية لابد من عمل اشعة سينية للوقوف على مدى الالتهاب ، ومن ثم يتم تشخيص درجة الالتهاب من قبل الطبيب الذي يقوم بدوره بوصف الادوية التي تساهم بشكل فعال في انهاء مشكلة التهاب الرئة، فالشغل الشاغل لدى الطبيب حينها هو القضاء على تلك الجرثومة التي تسببت في حدوث الالتهاب الرئوي من خلال العلاجات التي لا تخرج عن ادوية المضاد الحيوي مع اختلاف انواعها وتحديد الطبيب للافضل منها