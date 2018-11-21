كيف تحمى نفسك من الإصابة بمرض السكر طول العمر؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - انتشر مرض السكر في الفترة الأخيرة، وهناك العديد من النصائح المقدمة من موقع " betterhealth" التي تساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ومن خلال فهم المخاطر وإجراء تغييرات في نمط حياتك.

وأوضح التقرير المنشور، إلى أنه من أهم الأسباب التي تزيد من نسبة الإصابة بمرض السكر هي زيادة الوزن وارتفاع نسبة ضغط الدم و ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية.

وهناك بعض النصائح المقدمة من خلال التقرير، ومنها:

- تخلص من الدهون الزائدة في الجسم من أهم الأسباب المؤدية لزيادة نسبة الإصابة بمرض السكر، وخاصة إذا تم تخزين الدهون حول البطن فيمكن أن تزيد من مقاومة الجسم لهرمون الأنسولين، ويؤدي ذلك للإصابة بمرض السكر.

-مارس الرياضة.. يساعد النشاط البدني المعتدل في معظم أيام الأسبوع على إدارة الوزن وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم، وقد يؤدي أيضًا إلى تحسين نسبة ضغط الدم والكولسترول، والحد من الإصابة بمرض السكر.

- تناول نظام غذائي متوازن وصحي، تقليل كمية الدهون في نظامك الغذائي اليومي وخاصة الدهون المشبعة وغير المشبعة، وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف، مع ضرورة تخفيض نسبة الملح في الطعام.

-الحد من الوجبات الجاهزة والأطعمة المصنعة لأنها تكون مرتفعة بنسبة الملح والدهون ومن الأفضل أن تطهي بنفسك باستخدام المكونات الطازجة كلما أمكن ذلك.