شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لضمان نجاح عملية تكميم المعدة.. اعرفها من الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتبر عملية تكميم المعدة بالمنظار أحد أبرز عمليات جراحات السمنة المنتشرة فى مصر حديثًا، والتى يقبل عليها الكثير من مرضى السمنة، للتخلص من الدهون والترهلات المتراكمة على أجسادهم بعدما فشلت أمامها كل المحاولات التقليدية، مثل اتباع أنظمة ريجيم قاسية وغيرها.

الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أكد فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن عملية تكميم المعدة تعتبر حديثة نسبيًا حيث ظهرت عام 2003، بعد إجراء عدة أبحاث علمية على عملية تكميم المعدة كشفت وجود 7 هرمونات سلبية داخل المعدة تسبب الجوع والسمنة ومرض السكر، ومن هنا جاءت فكرة قص هذا الجزء من المعدة للتخلص من هذه الهرمونات وأيضا تصغير حجم المعدة، ومن هنا جاءت فكرة جراحة عملية تكميم المعدة.



الدكتور أحمد السبكى يعرف عملية تكميم المعدة الدكتور أحمد السبكى يعرف عملية تكميم المعدة

وفيما يلى يوضح الدكتور أحمد السبكى، أهم 5 نصائح لعملية تكميم المعدة بالمنظار:

1- الجلسة التحضيرية الأولى التى نعقدها مع المريض، لأنه من الضرورى أن تكون هذه عملية تكميم المعدة مناسبة لنظامه الغذائى حتى تحقق الأهداف الخاصة بها فى إنقاص الوزن.

2- طريقة إجراء عملية تكميم المعدة، من خلال توافر عند الجراح معلومات أساسية، ولابد أن يكون الطبيب خبيرا من أجل استمرار نجاح العملية وعدم العودة مرة أخرى إلى ظهور الدهون، من خلال معرفة الزوايا وأماكن الهرمونات حتى يعلم الجراح الأجزاء التى يجب أن يزيلها الطبيب خلال العملية الجراحية.

3- عدم إجراء عملية تكميم المعدة بدقة شديدة وخبرة متنهية، قد تؤدى إلى تمدد المعدة من جديد خلال 6 شهور لأنه لم يتم إزالة الجزء المسئول عن تمدد المعدة، وبالتالى عدم الوصول إلى الوزن المثالى.

4- يجب اختيار الطبيب الجراح الذى يستطيع إجراء كل عمليات جراحة السمنة، وليس عملية تكميم المعدة بالمنظار فقط.

5- استخدام الأدوات الأصلية فى إجراء عملية تكميم المعدة، لأنه استخدام الأدوات غير أصلية أو أدوات سبق استخدامها قد يؤدى إلى فشل عملية تكميم المعدة وحدوث مشكلة كبيرة من خلال التسريب، والحل الأمثل لها الاعتماد الأدوات الأصلية ذات الاستخدام الواحد.



نصائح الدكتور أحمد السبكى حول عملية تكميم المعدة نصائح الدكتور أحمد السبكى حول عملية تكميم المعدة

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