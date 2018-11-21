شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 5 عادات صحية تحميك من أمراض القلب والشرايين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن 90% من أمراض شرايين القلب يمكن تفاديها عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي.

وحدَّد النمر في حسابه بـ”تويتر” 5 عادات، وهي: الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، والمحافظة على الوزن، ومراقبة معدلات السكر والكوليسترول، والابتعاد عن القلق والتوتر.

وشدد على أن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بجلطة القلب تنشأ بسبب تخثر الدم بسبب الكوليسترول المترسب على جدار الشريان التاجي وتتطور في نفس المكان حتى تسده.