شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..عادل عدوى : مصر من أعلى الدول فى معدلات الولادة القيصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عادل عدوي، استشارى العظام ووزير الصحة الأسبق، بضرورة أن يتوفر فى مختلف المستشفيات غرف خاصة بالعناية بالأطفال، بالإضافة إلى الحضانات وفريق مدرب من الممرضات .

وأضاف عدوى خلال كلمته بمؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية شركة "نستلة" أن بعض المستشفيات يوجد بها غرفة عناية مركزة للأطفال، ولكن دون وجود أيدي بشرية مدربة على التعامل مع الأطفال داخل الحضانة.

وأشار وزير الصحة الأسبق، إلى أن الاهتمام بتدريب الأيدي البشرية هو أهم العناصر وليس توفير فقط المادة.

وأضاف عادل عدوي، أن نسبة الولادة القيصرية في العالم أجمع في تزايد ملحوظ، لافتا إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التى ترتفع بها معدلات ونسب الولادة القيصرية بالأخص فى المستشفيات الخاصة أكثر من المستشفيات الحكومية، وأوضح أن ذلك نتيجة للجوء الأهالي للمستشفيات الخاصة والتعامل مع طبيب محدد، والسبب في ذلك غياب الدلائل الاسترشادية الملزمة للممارسة الطبية.

وأوضح عدوى ان الحكومة المصرية بدأت في أخذ الإجراءات اللازمة للحد من عملية القيصرية أو عمليات شق البطون كما يطلق عليها.