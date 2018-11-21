مشاهدة التلفزيون فى هذا التوقيت تهددك بالموت

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة كل يوم خاصة فى الصباح أمر سيء لصحتك، ويمكن أن يؤدي إلى موت مبكر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ربطت العديد من الدراسات الجلوس أمام التلفزيون بعادات مثل التدخين والشرب والأنظمة الغذائية السيئة بالإضافة إلى أمراض القلب، لكن حذرت الدراسة الجديدة من مشاهدته أثناء النهار.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة جلاسكو بمتابعة صحة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69، والتحقق من عدد الساعات التى يتم قضاؤها فى مشاهدة التلفزيون يومياً.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون فى النهار أكثر عرضة للوفاة المبكرة بمعدل أكبر من الذين يشاهدونه متأخراً.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن النوم المفرط أو القليل جدًا بسبب كثرة عدد الساعات التى يتم قضاؤها فى مشاهدة التلفيزيون يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور الصحة ويقصر الحياة.

وتم أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار مثل السمنة والنشاط البدني والتدخين والشرب والنظام الغذائي.

وأضاف الباحثون أن مشاهدة التلفيزيون تقلل من قدرة المخ على الاستيعاب بالنسبة للأطفال وترفع خطر الاصابة بالتوحد إضافة إلى أنها ترفع خطر الموت المبكر لكبار السن.