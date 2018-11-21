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شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالذرة المشوى.. هينظم سكرك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأسطر القادمة سنتعرف على فوائد تناول الذرة المشوي، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " organicfacts"،
والذى قدم أهم الفوائد لتناول الذرة المشوية، ومنها:
- تجنب الإصابة بمشاكل في الهضم وعسر الهضم والإمساك والبواسير، نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على ذلك.
- الحد من الإصابة بمشاكل القولون لأن تناوله يعمل على تنشيط المعدة بشكل كبير.
- نظرا لاحتواء الذرة المشوية علي فيتامين "ب"، فهي مفيدة في تقوية أعصاب الجسم، والحد من حدوث أي مشاكل به.
- للمرأة الحامل تناول الذرة المشوية فهي غنية بالفوليك أسيد الهام لصحة جسمك، ولصحة الجنين.
-الحد من الإصابة بالسرطان، نظرا لاحتوائها علي مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية مناعة الجسم.
- يحتوي الذرة علي بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ومنها الفسفور والزنك والحديد، ولذا تناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر وأيضا يحميه من الأمراض الناتجة عن نقص هذه العناصر.
-ا لحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.
- تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، والحد من ارتفاعه.
- يساهم في علاج الانيميا ولذا يوصي به للأشخاص الذين يعانون من تلك المشكلة.
- ينظم نسبة السكر بالدم، ويحد من ارتفاعه.
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