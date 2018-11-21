شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالذرة المشوى.. هينظم سكرك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأسطر القادمة سنتعرف على فوائد تناول الذرة المشوي، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " organicfacts"،

والذى قدم أهم الفوائد لتناول الذرة المشوية، ومنها:

- تجنب الإصابة بمشاكل في الهضم وعسر الهضم والإمساك والبواسير، نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على ذلك.

- الحد من الإصابة بمشاكل القولون لأن تناوله يعمل على تنشيط المعدة بشكل كبير.

- نظرا لاحتواء الذرة المشوية علي فيتامين "ب"، فهي مفيدة في تقوية أعصاب الجسم، والحد من حدوث أي مشاكل به.

- للمرأة الحامل تناول الذرة المشوية فهي غنية بالفوليك أسيد الهام لصحة جسمك، ولصحة الجنين.

-الحد من الإصابة بالسرطان، نظرا لاحتوائها علي مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية مناعة الجسم.

- يحتوي الذرة علي بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ومنها الفسفور والزنك والحديد، ولذا تناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر وأيضا يحميه من الأمراض الناتجة عن نقص هذه العناصر.

-ا لحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

- تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، والحد من ارتفاعه.

- يساهم في علاج الانيميا ولذا يوصي به للأشخاص الذين يعانون من تلك المشكلة.

- ينظم نسبة السكر بالدم، ويحد من ارتفاعه.