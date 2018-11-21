شكرا لقرائتكم خبر عن "سوء التغذية وتأثيره على الصحة" فى فعاليات الأسبوع العربى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة أسباب انتشار مشاكل سوء التغذية .

وقالت سارة كنعان مدير قطاع التغذية والصحة لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، إن هدف شركة نستلة هو تحسين جودة الحياة والمساهمة الفعالة في مستقبل أكثر صحة بالتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال عدة محاور أهمها إتاحة طرق أفضل للحصول على تغذية سليمة للأفراد والعائلات من خلال تقديم منتجات ذات فوائد غذائية ونشر الوعي بين الناس بأهمية المحافظة على نمط حياة صحي وسليم وذلك يتم من خلال المساهمة في بناء ونشر معرفة تغذية سليمة.

وأوضحت مدير قطاع التغذية والصحة لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا لشركة نستلة، أن المساهمة في بناء مجتمعات أكثر قدرة علي تطوير والتقدم من خلال دعم المجتمعات الريفية التي تعد مصدر لخيرات كثيرة في المجتمع او من خلال احترام ونشر قيم حقوق الانسان, ودعم التنوع والحق في العمل للجميع.

واخيرا اشارت سارة كنعان إلي أهمية الإدارة الرشيدة لموارد الارض من أجل الأجيال القادمة التى تضمن الحفاظ علي مصادر المياة الصالحة للشرب والدفاع عن البيئة والعمل على تقليل الاثار الضارة التي تتسبب في تقلب الظروف المناخية.