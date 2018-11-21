شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث انتفاخ الثدى لدى المولود وكيف تتعامل الأم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث تورم الثدي بدرجات مختلفة في حوالي 70 ٪ من الأطفال حديثي الولادة، وهى حالة من التثدي عند حديثي الولادة، وقد يكون التورم طريًا أو صلبا، ويمكن التعرف عليه في اليوم الثالث من العمر، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل في بعض الأحيان، حوالي 5-20٪ من الأطفال حديثي الولادة، يفرز لبن الثدي أيضًا من الثدي المتورم لبضعة أسابيع.

التثدى عند الرضع



ولكن ما السبب وراء هذا الأمر.. ولكن ما السبب وراء هذا الأمر..

وفقا لما ذكره موقع " News-medical" الطبى، يرتبط الحمل بمستويات عالية من هرمونات الأستروجين الأنثوية، ويمر من خلال الدورة الدموية المشيمية في مجرى الدم الجنيني، وهذا هو المسئول عن العديد من التغييرات التي تحدث في حديثي الولادة وكذلك يحدث التثدي والتورم المهبلي، تماما كما هى الحال في المرأة الحامل.

كما أنه لهذا السبب يستجيب نسيج الثدي عند الرضع من كلا الجنسين إلى المستويات المرتفعة للهرمون عن طريق التكاثر، ومع اقتراب الولادة، ينخفض مستوى هرمون الاستروجين وترتفع مستويات البرولاكتين داخل الغدة النخامية، ردا على ذلك، وهذا يؤدي إلى إفراز الحليب عند الأطفال.

وفي معظم الحالات، لا يلزم علاج لأن مستويات هرمون الإستروجين والبرولاكتين تنخفض إلى وضعها الطبيعي بعد أسبوعين من الولادة، حيث يتم استقلابها في جسم الوليد.



كيفية التعامل مع المشكلة.. في عدد قليل من الأطفال حديثي الولادة، لا يتم السماح بنزول اللبن بشكل طبيعي بسبب عيوب في قنوات القنوات اللبنية، أو بسبب إفراز الأوكسيتوسين الضعيف الذي يعزز إفراز الحليب، ونتيجة لذلك، يتراكم الحليب في الثديين لدى الطفل، مما قد يؤدي دخول الكائنات المعدية إلى هذا التجمع من الحليب إلى تطور عدوى الثدي الوليدي.كيفية التعامل مع المشكلة..

يجب عدم ضغط الثديين لأن هذا يشجع فقط نزول الحليب بمقدار مائة ضعف، والانتظار أسبوعين ليتوقف هذا الأمر من تلقاء نفسه.

ومع ذلك، عندما يتشكل خراج بالثدي نتيجة لعدوى، سيتطلب العلاج الجراحي، إما شفط بإبرة أو تصريف جراحي للخراج.

وعلى هذا النحو، سيكون العلاج في المستشفى ضروريًا لإجراء عملية جراحية أو عن طريق الحقن الوريدي في 30-60٪ من هذه الحالات.