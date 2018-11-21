انت الان تتابع موضوع علاج زيادة إنزيمات الكبد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

يعتبر الكبد هو الجهاز المسؤول على العديد من وظائف الجسم، وعندما يتضرر يشعر المريض بالعديد من الأعراض المختلفة التي يمكن الخلط بينها وبين بعض الأمراض الأخرى، وتشير انزيمات الكبد المرتفعة إلى وجود مشكلة في الكبد مثل اصابة الكبد بالالتهاب مما يجعله يطلق مواد كيميائية أكثر من الطبيعي .

محتويات

انزيمات الكبد

هي أحد العلامات الحيوية التي يستخدمها الأطباء لتحديد صحة الكبد، ويستخدم الأطباء تحاليل الدن لقياس المستويات، والمستويات الطبيعية لإنزيمات الكبد هي ما بين 5 إلى 40 وحدة لكل لتر من المصل، والمستويات الطبيعية من AST هي من 7 إلى 56 وحدة لكل لتر من المصل .

أسباب وأعراض ارتفاع انزيمات الكبد

1- مرض الكبد الدهني (NAFLD)

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا لتطوير إنزيمات الكبد المرتفعة هو تخزين الكثير من الدهون في خلايا الكبد، حيث يحتوي الكبد الصحي على نسبة تتراوح من 5 إلى 10 في المائة من الدهون.

2- الأدوية بدون وصفة طبية

يمكن للعديد من الأدوية التي يتم استخدامها بدون وصفة الطبيب أو بوصفة الطبيب، أن تسبب في زيادة الحمل على الكبد مما يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد، وهي واحدة من العلامات التي يستخدمها الأطباء لتقرر استخدام دواء بديل، ومن هذه الأدوية : الستاتين وأدوية خفض الكولسترول، والتتراسيكلين، والمضادات الحيوية التي يستخدمها المرضى الذين لديهم حساسية البنسلين، والأدوية المضادة للاكتئاب، وهناك بعض الأدوية الشائعة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تؤدي إلى تلف الكبد مثل : الأسيتامينوفين (Tylenol) ، والأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين والأسبرين والنابروكسين.

3- ادمان الكحول

يمكن لاستهلاك الكحول أن يدمر الكبد ويؤدي إلى تلفه، لأن المواد الكيميائية الموجودة في الكحول يصعب تحطيمها مما يؤدي إلى الاصابة بأمراض الكبد الدهنية، والكبد الدهني عادة ما يسبب تلف الكبد المزمن ويتسبب في فشل الكبد ثم الموت خاصة إذا لم يتم الكشف عليه مبكرا.

4- التهاب الكبد الفيروسي

يرتبط الاصابة بالتهاب الكبد الفيروسي العدوى بارتفاع انزيمات الكبد، وهذه العدوى يمكن أن تؤدي إلى التهاب الكبد مع ظهور بعض الأعراض مثل : التعب والألم في البطن ولون البول الغامق واليرقان، ويمكن لبعض أنواع التهاب الكبد أن لا يتم تشخيصها لعدة سنوات.

5- التهاب الكبد الذاتي

هو حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي خلايا الكبد مما يؤدي إلى الاصابة بالتهاب الكبد، مما تسبب في ارتفاع انزيمات الكبد ولم يعرف سبب لهذا المرض المناعي الذاتي ولكن يبدو أن له تأثيرات وراثية وبيئية ويظهر على المريض أعراض التعب، والشعور بعدم الراحة في البطن، وفقدان الشهية، وألم عضلي.

علاج انزيمات الكبد المرتفعة

يساعد اتباع نظام غذائي صحي في علاج انزيمات الكبد، مثلما يمكن لنظام غذائي سيء أن يلحق الكثير من الضرر عليها، فعند تناول الأطعمة الصديقة للكبد لا يضطر الكبد للعمل بقوة مما يحافظ على صحة الجسم العامة، وذلك من خلال الامتناع عن تناول الكحول والابتعاد عن المواد الغذائية الدهنية والسكرية والتقليل من اللحوم الحمراء والتوابل والزيوت لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على الكبد، وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب دمجها في النظام الغذائي من أجل علاج إنزيمات الكبد :

– يجب تجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تؤذي الكبد، وتناول الفواكه والخضروات والأطعمة الخالية من البروتين، حيث يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي على خفض إنزيمات الكبد المرتفعة وحماية الكبد على المدى الطويل.

– يجب اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كبيرة من الخضروات الورقية والأطعمة الغنية بالألياف، والأطعمة التي تحتوي على مضادات الاكسدة، والاكثار من الخضروات مثل القرنبيط والفجل الذي يعمل على إعادة توازن أنزيمات الكبد.

– يجب استهلاك كمية كبيرة من المياة ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا وهي أفضل طريقة لمساعدة الكبد على التخلص من السموم الضارة في الجسم.

– يعتبر واحدة من الأسباب المحتملة لتلف الكبد وارتفاع انزيمات الكبد هو تناول بعض الادوية التي تسبب مشاكل في الكبد، لذلك من المهم قراءة جميع علامات التحذير الموجودة على الادوية قبل تناولها، والتحدث مع الطبيب عند الشك في الاثار الجانبية للدواء.

– كما يجب تجنب التعرض للمواد الكيميائية وبعض مواد التنظيف المنزلية، وتجنب الدخان والطلاء، ويمكن استخدام بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تعزيز صحة الكبد وتقليل من الالتهاب ويمكنهما أن تحفيز الكبد للعمل من جديد.