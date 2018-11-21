الأسبرين وأوميجا 3 معاً يقللان من أورام الأمعاء

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن كلا من الأسبرين والأوميجا 3 يقللان من عدد الأورام الحميدة قبل أن تتحول إلى سرطانية للمرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجدت التجربة السريرية الجديدة بقيادة جامعة ليدز ، أن كلا من الأسبرين وأوميجا 3 قللوا عدد أورام الأمعاء في المرضى بعد عام من فحص القولون بالمنظار.

وأشار الباحثون إلى أن المرضى الذين تناولوا الأسبرين والأوميجا 3 تطورت لديهم عدداً أقل من الأورام الحميدة.

وقال المؤلف الرئيسي "مارك هول" ، أستاذ طب الجهاز الهضمي الجزيئي في جامعة ليدز ، "إن تجربة seAFOod تدل على أن كلا من الأسبرين والأوميجا 3 لهما آثار وقائية ، وهو أمر مثير للغاية بالنظر إلى أنهما مركبات رخيصة نسبياً وآمنة لتقديمها للمرضى.

ومن المعروف أن سرطان الأمعاء ثاني أكبر سبب لوفيات السرطان في المملكة المتحدة، حيث يؤدي إلى وفاة أكثر من 16 ألف في إنجلترا وويلز في عام 2014.

وأضاف الباحثون أنه يتم مراقبة الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية من المرض بشكل منتظم من قبل المتخصصين عن طريق المنظار لفحص بطانة الأمعاء الغليظة، حيث يبحث الأخصائي عن الاورام الحميدة ، ولكن يمكن أن تتحول إلى سرطانية.