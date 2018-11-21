مغربية تذبح عشيقها في الإمارات وتقدم أعضائه وجبة إلى العمال

اهتزت إمارة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة بطلتها مواطنة مغربية، أقدمت على ذبح عشيقها السابق وهو مغربي، وطبخ أعضائه وتقديمها كوجبة :محبوس ارز" لعمال يعيشون قرب منزلها.

وتمكنت المصالح الأمنية في العين من اكتشاف هذه الجريمة البشعة، بعد أن تقدم شقيق الضحية ببلاغ إلى الشرطة بشأن اختفاء أخيه عن الأنظار في ظروف غامضة.

وقرر الشقيق اللجوء للشرطة، بعد أن كان سأل الجانية عن أخيه، إلا أنها أنكرت معرفتها بمكانه، مدعية أنها طردته من المنزل، حيث كان يقيمان.

واعترفت الجانية أثناء تحقيقات النيابة، بذبح الضحية في ما أسمته لحظة "جنون"، بغرض الانتقام منه "لأنه استغلها ماديا"، حسب تصريحاتها.

وتابعت المتهمة أنه بعد علاقة غرام جمعت بينهما لمدة تزيد عن 7 أعوام، أخبرها الضحية بأنه ينوي الزواج من امرأة أخرى من نفس جنسيته، ما دفعها للتفكير في الانتقام منه.

وأضافت، خلال التحقيقات، أنها طلبت المساعدة من أحد الأصدقاء للتخلص من أعضاء الضحية بعد تقطيعها، لتقدمها، فيما بعد، كوجبة مكبوس لبعض العمال الذين يقطنون قرب منزلها.