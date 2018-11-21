شكرا لقرائتكم خبر عن جسمك بحاجة للتخلص من السموم؟.. راقب هذه العلامات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت خبيرة التغذية الألمانية مارجريت مورلو، أن هناك علامات تدل على احتياج الجسم للديتوكس، أي التخلص من السموم، وهي: الإرهاق الدائم ومشاكل الهضم وصعوبات النوم ورائحة الجسم الكريهة الناجمة عن فرط الحمضية ومشاكل البشرة كالجفاف والاحمرار والبثور.

وأضافت مورلو أنّ برنامج الديتوكس يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه بفضل محتواها المائي العالي، والإكثار من الماء لطرد السموم والاستغناء عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.

كما ينبغي أيضًا التخلي عن السكر والملح والدقيق الأبيض ومنتجات الألبان الحيوانية والبيض والقهوة والشاي الأسود.

ومع اتباع هذا البرنامج لفترة من الوقت يتخلص الجسم من السموم ويستعيد نشاطه وحيويته، كما تستعيد البشرة نضارتها ونقاءها.