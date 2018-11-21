شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على جسم صحي.. 7 أغذية غنية بالبروتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

البروتين عنصر مهم في بناء العظام، والعضلات، والغضاريف، والبشرة، والدم، كما يساعد في خفض الوزن بما يتملك من خواص لتقليل الشهية.

وينصح خبراء باحتواء الوجبات الغذائية على قدر كاف من البروتين حتى يتسنى لأجهزة الجسم القيام بعملها بالشكل الملائم.

وقد نشر موقع (نت دكتور) البريطاني قائمة بعشرة أغذية غنية بالبروتين ضمت الحليب والجبن والأسماك والفول.

البيض

البيض مصدر غني بالبروتين، وتحتوي كل بيضة كبيرة على ستة جرامات من البروتين في المتوسط، وهو أيضا غني بعناصر غذائية أساسية.

السمك

السمك مصدر غني بالبروتين الخالي من الدهون وغني بالفوائد الصحية. فثلاث أوقيات من السلمون تحتوي على نحو 22 جرامًا من البروتين.

الحمص

الحمص غني بالبروتين ودهونه منخفضة. ويحتوي الحمص على ما بين ستة إلى سبعة جرامات من البروتين.

الفاصوليا

الفاصوليا مصدر غني بالبروتين لكن لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الضرورية. لذا ينبغي إضافتها إلى الحبوب ومصادر البروتين الأخرى خلال اليوم لضمان الوفاء بجميع الاحتياجات.

منتجات فول الصويا

منتجات فول الصويا مثل زبادي الصويا غنية بالبروتين ويمكنها أن تساهم في خفض كمية الدهون في الحمية الغذائية إذا جرى الاعتماد عليها بدلا من اللحوم.

الحليب

الحليب خالي الدسم مصدر ثري بالبروتين ويساعد في نمو العضلات. ويحتوي حليب الصويا على نحو سبعة جرامات من البروتين كما يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الضرورية، ما يجعله مصدرا متكاملا.

الحنطة السوداء

الحنطة السوداء غنية البروتين وخالية من الجلوتين، ولذا فهي خيار جيد لأولئك الذين يعانون الحساسية ضد الجلوتين.