شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات اعملها عشان جسمك مايتأثرش بشكل سلبى من الدايت وفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الكثيرون فقدان الوزن للحفاظ على الصحة، ولا بد من اختيار خطوات دائمة وصحية لإنقاص الوزن بشكل صحى ولعمل تغييرات فى نمط الحياة، فى هذا التقرير نقدم لكم مجموعة خطوات لإنقاص الوزن بشكل صحى، كما نشرها موقع "net doctor":

１- ضع هدفا للوزن الذى ترغب فى الوصول اليه وضع خطة لإنقاص وزنك للوصول إلى الوزن المثالى الذى ترغب فى الوصول اليه.

２- اختر أطعمة تشعرك بالشبع والامتلاء ولا تتناول طبق السلطة فقط، لأن الجوع هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتخلون عن خطة إنقاص الوزن لأن الناس غالباً ما يفترضون أنهم بحاجة للعيش فقط على السلطات أو أطعمة لإنقاص الوزن، وهذا خطأ فيجب أن تتناول كل الأطعمة ولكن بكميات قليلة مثل: المعكرونة والبطاطس والأرز والأسماك والدواجن واللحوم الخالية من الدهون والبيض والفاصوليا والبقول - وكذلك الفواكه والخضراوات.

３- لا تمتنع عن تناول طعامك المفضل، هناك طريقة واحدة لضمان عدم الشعور بالذنب أو الحرمان من الطعام وهى التوازن من خلال إرضاء شهيتك للأطعمة الصحية مع تناول كميات قليلة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية التى تفضلها.

４- احصل على الدعم من الآخرين، يمكن أن يكون فقدان الوزن بنفسك صعباً لذا يمكنك عمل تحدى مع أشخاص آخرين لانقاص الوزن ولتشجيع نفسك.

５- كن نشيطا، النشاط يلعب دورا كبيرا ف ى تحسين نفسيتك وكذلك مفيدا فى إنقاص وزنك، ويمكنك مثلا ممارسة تمارين المشى السريع يوميا او رياضة خفيفة.