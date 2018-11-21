افتتاح خامس صيدلية ذكية في دبي لقدرتها على إدارة التعاملات الدوائية

افتتحت هيئة الصحة في دبي خامس صيدلية ذكية في الإمارة، وذلك ضمن مركز رئيسي لتوزيع وبيع الأدوية في منطقة ند الحمر.

وسبق تدشين الصيدلية الخامسة، افتتاح صيدليتين خلال العام الجاري، داخل مستشفتين في إمارة دبي، حيث أثبتت هذه الصيدليات الذكية قدرتها على إدارة التعاملات الدوائية بشكل شبه كامل.

ويتم تشغيل هذه الصيدليات الذكية بواسطة نظام برمجة متكامل ومركزي، يقوم بوصف وتوزيع الدواء بشكل موحد ومنسق بين الصيدليات كافة.

وأدخلت هيئة الصحة في دبي ,أكثر من 36 مليون منتج إلى نظام الصيدليات الذكية، الذي يمكن الولوج إليه باستخدام تطبيق ذكي، إذ أثبت هذا التطبيق نجاحه في توزيع الأدوية وتفادي الأخطاء طوال عامين كاملين.

و استطاعت الصيدليات الذكية توفير الجهد والوقت على المرضى لشراء الأدوية، حيث يمكن إنجاز العملية خلال 2.6 دقيقة فقط، وكذلك قلصت الوقت المطلوب لشرح وصفة طبية إلى 5.56 دقيقة