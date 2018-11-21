تعرَّف على فوائد فيتامين P على القلب  ونضارة البشرة

دائما ما يتركز الحديث عن فائدة فيتامينات مثل C أو E، وغيرها للجسم، ولكن لا يشار إلى فائدة فيتامين P ، مع أنه مفيد جدا لنشاط وعمل جسم الإنسان بصورة طبيعية.

وتنسب إلى فيتامين P مجموعة مركبات فلافونويد التي تساعد على تقليل مسامية وتلف الأوعية الدموية الشعرية، كما تساعد في تجنب الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يساهم فيتامين P في إنتاج مادة الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة ونعومة الجلد لسنوات طويلة، بالإضافة إلى أن هذا الفيتامين مهم لصحة العظام وعمل جهاز المناعة.

قبل فترة، اتضح لعلماء جامعة غرب أستراليا أن كوب شاي في اليوم يغطي حاجة الجسم اليومية من مركبات الفلوفونويد لأنه يحتوي على 500 ملغم من هذه المادة.

بعد ذلك، بدأ العلماء بدراسة تأثير فيتامين P في جسم الإنسان، حيث كان يعتقد أن لهذا الفيتامين توافر حيوي منخفض، بيد أن نتائج الدراسات الأخيرة بينت أن الشاي يعوض جيدا نقص مركبات الفلافونويد في الجسم