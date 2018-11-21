شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. رقائق الذرة الصحية لوجبة إفطار تمدك بالطاقة والنشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رقائق الذرة الصحية، يمكن أن تصبح فطورا شهيا يمكنك تقديمه لعائلتك كي تبدأ اليوم بصحة ونشاط ودون شعور بالخمول أو ثقل وجبة الإفطار، صحتك فى وصفة بسيطة وسهلة التحضير، تتميز هذه الوصفة وفقا لما ذكره موقع onlymyhealth بأنها تساعد الجسم على الحصول على ما يكفيه من بروتين فى بداية اليوم.



رقائق الذرة

وأضاف onlymyhealth أيضا أن هناك الكثير من المكونات فى هذه الوصفى تساعد على تحسين نسب المعادن فى الجسم، فضلا عن نسب البروتين المطلوبة يوميا، ولا شك أن تناولها فى بداية اليوم أمر هام وجيد جدا، ومكونات هذه الوصفة :

جزرة طازجة

بصلة تقطع جيدا

ملعقة من الصلصة أو ملعقة من عصير الطماطم

كوب كامل من رقائق الذرة الصحية

ملعقة زيت

فلفل أخضر قطع



رقائق الذرة

طريقة إعداده تتمثل فى وضع كل مكوناته فى طاسة القلي ويطهى جيدا، ويقدم بجانب بعض الخضروات الورقية كالجرجير والخس.