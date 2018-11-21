شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحة قلبك ..7 أكلات لازم تقلل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسبب بعض الأطعمة أضرارا صحية على القلب ولذلك يجب تجنبها أو الاعتدال فى تناولها، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم الأطعمة التى تهدد صحة القلب، وفقاً لما ذكره موقع " time ":

- الوجبات السريعة، لأنها تحتوى على الدهون المشبعة، والتى تسبب أضرار صحية فى حالة الإفراط فى تناولها.





- اللحوم المصنعة والمبردة، تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وحتى الخيارات قليلة الدسم تميل إلى أنها تحتوى على نسبة مرتفعة من الملح.

- ربطت العديد من الدراسات بين تناول الأطعمة المقلية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أن طرق القلي التقليدية تخلق الدهون غير المشبعة، وهو نوع من الدهون الذى يرفع من نسبة الكوليسترول الضار ويخفض الجيد.





- الإكثار من تناول الحلوى يسبب السمنة، وارتفاع نسبة الكولسترول ومرض السكري ، وكلها عوامل خطر على القلب.





- المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، حيث تعتبر أكبر مصدر للسكر المضاف، وحتى الأطعمة التي تبدو وكأنها جزء من نظام غذائي متوازن، مثل حبوب الإفطار، يمكن تحتوى على سكر.

- السمن، يحتوى على الدهون المشبعة، مثل الزبدة والتى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.





- تحتل البيتزا المرتبة الثانية في قائمة جمعية القلب الأمريكية للأطعمة، حيث إنها تحتوى على الدهون المشبعة، ولذلك يفضل تناول شريحة أو اثنين، واختيار طبق الخضروات بدلاً منها.