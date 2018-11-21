شكرا لقرائتكم خبر عن عرق النسا.. علامات تدل على الإصابة به وطرق تخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرق النسا هو الألم الذي يشع على طول مسار العصب الوركي لانه يمتد من أسفل الظهر من خلال الفخذ، يحدث الألم بشكل رئيسي بسبب انزلاق غضروفي ، أو مشاكل في العمود الفقري ، ويمكن أيضا أن يسبب اتهاب وألم في الساق المصابة.علامات تشير إلى الإصابة بعرق النسا
الألم المستمر
العرض الرئيسي لعرق النسا وفقا لموقع " onlymyhealth" هو الألم وعدم الراحة التي تبدأ في الظهر وأسفل الظهر ثم ينتشر إلى الوركين ، ثم إلى الجزء الخلفي من الساق ، وأحيانا في القدم.
ضعف في الساق
إذا كان الألم الوركي شديدًا ، فيمكن أن تشعر بضعف فى الساق المصابة، لدرجة التأثير على المشي.
حرقان في الساقين
عندما يتدخل شيء ما مع العصب الوركي ، فقد يشعر كما لو أن هناك حرقان في الساق، قد يزداد الأمر سوءًا ، مما يعني أنك قد لا تتمكن من التحكم في المثانة أو فقدان وظيفتها بالكامل ، في مثل هذه الحالة ، يجب استشارة الطبيب على الفور.
نصائح فى حال الإصابة عرق النسا
تجنب الرفع الثقيل :
تجنب رفع الأحمال الثقيلة إذا كنت تعاني من عرق النسا حيث يمكن أن يضغط الرفع الثقيل على الأعصاب مما يسبب ألمًا شديدًا.
جلسات الوخز بالإبر :
جلسات الوخز بالإبر المتكررة من المحترفين يمكن أن تساعد كثيرا على تخفيف الألم..
كمادات الثلج :
قم بوضع كيس ثلج في أسفل الظهر بالقرب من منطقة الأرداف عبر منطقة الورك الأمامية لمدة 20 دقيقة يمكن أن يخفف من الألم.
استخدم دعامة خلفية :
تقوم دعامة الظهر على التخفيف من حدة الألم، تجنب الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة دون دعامة الظهر لأنها يمكن أن تضغط على المنطقة المصابة أكثر.
الحصول على الكثير من الراحة :
الراحة والنوم الكثير هي أفضل طريقة لعلاج ألم عرق النسا، حيث يجب النوم لمدة 7 ساعات على الأقل في اليوم.
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