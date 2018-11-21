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شكرا لقرائتكم خبر عن زيت السمك يقلل خطر السكتة الدماغية ويساعد فى خسارة الوزن والان مع تفاصيل الخبر
زيت السمك يحد من السلوكيات العدوانية
يقلل زيت السمك العدوان من خلال الاسترخاء بعد فترات الإجهاد العالي، حيث أظهرت دراسة لمدة 6 أشهر على أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8-16 سنة انخفاض في عدة معايير العدوان بعد تناول كميات مناسبة من زيت السمك.
أظهرت الدراسات أن زيت السمك يقلل من آلام المفاصل الالتهابية، وأوميجا 3 فعالة في الحد من الألم الناجم عن التهاب المفاصل، وفي المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، قللت الجرعات العالية من زيت السمك نشاط المرض.
زيت السمك لديه القدرة على تقليل مستويات الدهون الثلاثية، بشكل أكثر فعالية بعد عدة أسابيع من تناول المكملات، ويعد ارتفاع الدهون الثلاثية عامل خطر للعديد من الأمراض القلبية الوعائية.
يتم تخفيض مستويات عالية من الدهون الثلاثية، وهو عامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، ويرتبط زيت السمك بانخفاض كبير في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.
يؤدى زيت السمك إلى انخفاض خطر الإصابة بداء السكري، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول جرعات عالية من مكملات زيت السمك يرتبط بزيادة حساسية الأنسولين.
يمتلك زيت السمك القدرة على تنشيط المستقبلات في الجسم التي تزيد معدل الأيض وترتبط بخسارة الوزن، كما ترتبط تأثيرات زيت السمك المضادة للالتهابات بشكل غير مباشر بالتمثيل الغذائي للدهون في الأشخاص الذين يعانون من التهاب أو متلازمة الأيض العالي.
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