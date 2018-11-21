شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المثانة الاعراض والاسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان المثانة هو واحد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، حيث يؤثر على حوالي 68000 بالغ في الولايات المتحدة كل عام، ويحدث سرطان المثانة عند الرجال بشكل متكرر أكثر مما يحدث عند النساء، وعادة ما يصيب البالغين الأكبر سنا ، رغم أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.



سرطان المثانة

غالباً ما يبدأ سرطان المثانة في (الخلايا البولية) التي تبطن داخل المثانة التي تخزن البول. على الرغم من أنه الأكثر شيوعًا في المثانة ، إلا أن هذا النوع من السرطان يمكن أن يحدث في أجزاء أخرى من نظام المسالك البولية.

ووفقا لما ذكره موقع "mayoclinic" الطبى، فإن حوالي سبعة من كل 10 سرطانات للمثانة تبدأ في مرحلة مبكرة ، وهنا يكون سرطان المثانة قابلا للعلاج بشكل كبير، ولهذا السبب ، يحتاج الأشخاص المصابون بسرطان المثانة عادةً إلى اختبارات متابعة لسنوات بعد العلاج للبحث عن سرطان المثانة الذي يتكرر أو يتقدم إلى مرحلة أعلى.

اعراض سرطان المثانة

قد تشمل علامات وأعراض سرطان المثانة:

دم في البول

تبول مؤلم

ألم الحوض

إذا كنت تعاني من دم فى البول ، فقد يظهر بولك باللون الأحمر أو الكولا الملون، وفي بعض الأحيان ، قد لا يبدو البول مختلفًا ، ولكن قد يتم الكشف عن وجود دم في البول أثناء الفحص المجهري للبول.



سرطان المثانة

وقد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المثانة أيضًا من:

ألم في الظهر

كثرة التبول

لكن هذه الأعراض تحدث غالبًا بسبب شيء آخر غير سرطان المثانة.

متى ترى الطبيب

إذا كان لديك دم في البول ، قم بتحديد موعد مع طبيبك لفحصه. كما يمكنك تحديد موعد مع طبيبك إذا كان لديك علامات أو أعراض أخرى تقلقك.



سرطان المثانة

اسباب سرطان المثانة

تشمل أسباب سرطان المثانة:

التدخين

التعرض للمواد الكيميائية ، وخاصة العمل في وظيفة تتطلب التعرض للمواد الكيميائية

التعرض للإشعاع في الماضي

تهيج مزمن لبطانة المثانة

الإصابات الطفيلية ، خاصةً عند الأشخاص القادمين من مناطق معينة من الولايات المتحدة أو الذين سافروا إليها

ليس من الواضح دائما ما الذي يسبب سرطان المثانة ، وبعض الأشخاص المصابين بسرطان المثانة ليس لديهم عوامل خطر واضحة.

علاج سرطان المثانة

تعتمد خيارات علاج سرطان المثانة على عدد من العوامل، بما في ذلك نوع السرطان ومرحلة السرطان، والتي تؤخذ بعين الاعتبار إلى جانب الصحة العامة وتفضيلات العلاج.



سرطان المثانة

قد يشمل علاج سرطان المثانة: