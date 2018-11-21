نصائح للحامل في الشهر الثاني

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فترة الحمل من أجمل الفترات التي تمر على الأنثى ، و على الرغم من ذلك فهذه الفترة تحمل العديد من المتاعب للأم ، تلك المتاعب التي لابد من مواجهتها باستخدام عدد من النصائح .
محتويات
ما على الحامل فعله في شهرها الثاني
– من الجيد إعداد قائمة مهام بسيطة حتى تكون على دراية بالاحتياطات و الإجراءات التي يجب مراعاتها.
– تذكر دائما أن تسترح و تنام لفترات جيدة ، لأن هذا مهم جدا لك و لطفلك.
– شرب الكثير من السوائل للبقاء رطبا.
– البدء في تناول الأدوية و الفيتامينات مثل الفوليك و الفيتامينات على النحو المنصوص عليه من قبل الطبيب النسائي.
– استهلاك فقط الأطعمة الصحية ، و الحفاظ على اتباع نظام غذائي معتمد من قبل طبيبك أو خبير التغذية ، لأن ذلك سيساعدك أثناء و بعد الولادة على تقليل الوزن الزائد .
– اغسل الفواكه والخضروات و قشرها إذا لزم الأمر ، لتجنب تناول المبيدات الحشرية .
– تناول كميات صغيرة من الطعام طوال اليوم ، بحيث يساعدك ذلك على هضم الطعام بسهولة و يساعد في تغذية طفلك الذي ينمو بشكل صحيح.
– سوف تظهر على ثدييك أعراض الثقل ، لذلك يجب عليك البدء في استخدام حمالات الصدر الداعمة ، و ذلك لمنع الترهل في وقت لاحق .
– امشي لمدة 20 دقيقة على الأقل كل يوم .
ما يجب تجنبه للحامل في الشهر الثاني
– لابد من الإقلاع عن التدخين و تجنب استهلاك الكحول.
– لا تبقي معدتك فارغة لأنها تعزز تشكيل الغازات الأمر الذي يجعلك تشعر بالغثيان أكثر.
– تجنب الأطعمة الزيتية والوجبات السريعة.
– لا تأخذ أي مسكن للألم أو مضادات حيوية دون معرفة استشارة الطبيب.
تفاصيل على الحامل القيام بها
اجراء الفحوصات الطبية
– سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات مختلفة لهذه الزيارة الطبية الأولى لحملتك ، و هي تشمل مسحة عنق الرحم لفحص تشوهات عنق الرحم و اختبارات البول و اختبارات الدم .
– يتم إجراء اختبارات البول للتحقق من وجود السكر و معدلات البروتين ، التي تعتبرعلامة على مشكلة في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل.
– يتم إجراء اختبارات الدم للتحقق من الحديد و مستويات الهيموغلوبين و أية أمراض معدية، و اضطرابات المناعة ، و مجموعة الدم ABO ، و الاضطرابات الوراثية ، و يتم فحص ضغط الدم و الوزن الذي يتم فحصه في كل زيارة للطبيب.
– على الرغم من أن الحمل مليء بالبهجة للأم ، فإنها قد تواجه بعض الخلل في حالتها النفسية ، حيث تواجه مشاعر مختلطة مليئة بالإثارة و الشك ، و أعراض غير سارة مثل الغثيان ، أو شعور مخيف ينتج عن أي تجربة حمل سيئة سابقة ، و بعض مشاعر القلق و الاكتئاب.
التعامل مع المشاعر السيئة في الشهر الثاني للحمل
– يمكنك بسهولة التعامل مع المشاعر العاطفية السيئة والاكتئاب ، عن طريق تفهم و تعلم أن هذه المشاعر شائعة أثناء الحمل ، و إذا كانت الأمور تزداد سوءًا مع زوجك بسبب هذه المشاعر ، حاولي حل المشكلات من خلال التحدث معه.
– تحدثي إلى طبيبك عندما تعاني من أعراض الاكتئاب ، التي تتمثل في البكاء العفوي و بدون اسباب ، و الشعور بانعدام السيطرة على البكاء ، الغضب و الحزن و اليأس ، الاضطرابات في النوم ، عدم الرغبة الجنسية .
مخاطر تحيط الحمل في الشهر الثاني
نزيف المهبل يؤثر على ما يقرب من 20 ٪ – 30 ٪ من حالات الحمل ، و هي تتراوح بين بقع بسيطة و نزيف حاد ، و هناك عدد من الأسباب لهذا القلق ، حيث أنه من الممكن أن يكون ناتج عن زرع البويضة و هو أمر شائع ، كذلك نزيف بعد الجماع لأن عنق الرحم عرضة للنزيف ، أو الإجهاض هو السبب في حدوث النزيف .
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