فوائد الأناناس الصحية للعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأناناس هي أحد أنواع الفاكهة الاستوائية الغنية بالفيتامينات والإنزيمات ومضادات الأكسدة، التى تساعد في تعزيز جهاز المناعة، وبناء عظام قوية وعلاج عسر الهضم، علاوة على أنه منخفض فى السعرات الحرارية، حيث يحتوى كوب واحد من قطع الأناناس على 82 سعر حراري فقط.

يحتوى الأناناس على كميات كبيرة من فيتامين سي ومنجنيز الذى يعمل مهم كدفاع للجسم بسبب مضادة الأكسدة ، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين (ب)، ومعدل منخفض من الكولسترول و الصوديوم.

ووفقا لما ذكره موقع "organic facts"، أكدت العديد من الدراسات أن زيادة تناول الأطعمة النباتية مثل الأناناس يقلل من خطر السمنة والوفيات العامة والسكر وأمراض القلب، كما أنه يعزز من صحة البشرة والشعر، وزيادة الطاقة فى الجسم .



اناناس

الفوائد الصحية للأناناس

الأناناس لدعم نظام المناعة

يحتوي الأناناس على جميع الحصص الموصى بها من فيتامين C ، وفقا لإدارة الأغذية والأدوية FDA، فيتامين C أحد مضادات الأكسدة الأساسية القابلة للذوبان في الماء الذي يحارب تلف الخلايا ، مما يجعله مقاتل مفيد ضد مشاكل مثل أمراض القلب وآلام المفاصل.

الأناناس وقوة العظام

تحتوي الفاكهة على ما يقرب من 75 % من الحصة الموصى بها للمنغنيز ، الذى يساعد على تقوية والنسيج الضام ، كما أنه مفيدا أيضا في الوقاية من هشاشة العظام في النساء بعد انقطاع الطمث.



فوائد الاناناس لتخسيس الوزن

الأناناس لصحة العين

يساعد الأناناس على التقليل من خطر التنكس البقعي ، وهو مرض يصيب العيون مع تقدم العمر ، ويرجع ذلك جزئياً إلى كمية الفيتامين" c"العالية ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها.



ثمرة-أناناس





الأناناس والهضم

يحتوى الأناناس على الألياف الغذائية، وهو أمر ضروري للحفاظ على الأمعاء صحية ، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من البروملين ، وهو إنزيم يكسر البروتين ويساعد على الهضم ، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.

الأناناس يحتوى على مضادات للالتهاب

بفضل مادة البروملين الذى يحتوى عليها الاناناس يمكن أن تساعد على تقليل التضخم الشديد ، و نمو الأورام.



فوائد الاناناس الصحية

الأناناس للحد من الجلطة الدموية

يمكن أن الأناناس يساعد على تقليل تخثر الدم الزائد، مما يجعله وجبة خفيفة جيدة للأشخاص المعرضون لخطر التجلط الدموي.

الأناناس وتقليل الوزن

نظرًا لأنه غير مكلف وسهل التحضير ويحتوى على سعرات حرارية قليلة ، لذلك يمكن أن يكون الأناناس بمثابة وجبة خفيفة إذا كنت تريد إنقاص الوزن، تساعدك الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأناناس على تناول كميات أقل من الطعام لأنها تمنح شعور بطول فترة الشبع، بسبب نسبة الجلوكوز في الدم .