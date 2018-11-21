انت الان تتابع موضوع كيف أعرف أنه عندي سكري والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

أعراض مرض السكري من النوع الأول غالبا ما تظهر فجأة وغالبا ما يكون السبب لفحص مستويات السكر في الدم. وأعراض مرض السكري يأتي تدريجيا أو قد لا تكون واضحة، وقد أوصت جمعية السكري الأمريكية ( ADA ) المبادئ التوجيهية للفحص، وتوصي ADA أن يتم فحص الأشخاص الذين يعانون من الأعراض التالية .

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أعراض السكري

أي شخص لديه مؤشر كتلة جسم أعلى من 25 ( 23 للأمريكيين من أصل آسيوي )، بغض النظر عن العمر، الذي لديه عوامل خطر إضافية، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكولسترول غير الطبيعية، ونمط الحياة المستقرة، وتاريخ متلازمة المبيض متعدد التكيسات أو أمراض القلب ووجود قريب قد يزيد من احتمالية الاصابة بمرض السكري .

يُنصح أي شخص أكبر من 45 سنة بالحصول على فحص أولي لسكر الدم، ومن ثم، إذا كانت النتائج طبيعية، فسيتم فحصه كل ثلاث سنوات بعد ذلك .

يُنصح بأي امرأة مصابة بسكري الحمل أن يتم فحصها لمرض السكري كل ثلاث سنوات .

يُنصح بإجراء اختبار سنوي على أي شخص تم تشخيص حالته مسبقاً .

اختبارات النوع الأول والثاني من السكري

اختبار الهيموغلوبين السكري ( A1C )، اختبار الدم هذا، الذي لا يتطلب الصيام، يشير إلى معدل السكر في الدم لديك خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، وهو يقيس نسبة السكر في الدم المرتبطة بالهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء .

كلما ارتفعت مستويات السكر في الدم، كلما ازدادت خضاب الدم مع الهيموجلوبين. يشير مستوى A1C البالغ 6.5 % أو أعلى في اختبارين منفصلين إلى أن لديك مرض السكري، يشير A1C بين 5.7 و 6.4 في المائة إلى مقدمات السكري، أما اقل من 5.7 يعتبر طبيعي .

إذا لم تكن نتائج اختبار A1C متسقة، فإن الاختبار غير متوفر، أو لديك بعض الشروط التي قد تجعل اختبار A1C غير دقيق – مثل إذا كنت حاملاً أو لديك شكل غير شائع من الهيموجلوبين ( المعروف باسم متغير الهيموجلوبين ) – قد يستخدم الطبيب الاختبارات التالية لتشخيص مرض السكري :

1- اختبار سكر الدم العشوائي

سيتم أخذ عينة من الدم في وقت عشوائي، بغض النظر عن آخر مرة تناولت فيها، فإن مستوى السكر في الدم بشكل عشوائي بمقدار 200 ملليغرام لكل ديسيلتر ( ملغم / ديسيلتر ) – 11.1 ميليليم لكل لتر ( مليمول / لتر ) – أو أعلى يشير إلى مرض السكري .

2- صيام اختبار سكر الدم

سيتم أخذ عينة من الدم بعد الصوم. مستوى السكر في الدم الصائم أقل من 100 ملغ / ديسيلتر ( 5.6 مللي مول / لتر ) أمر طبيعي، ويعتبر مستوى السكر في الدم الصائم من 100 إلى 125 ملغ / ديسيلتر ( من 5.6 إلى 6.9 مليمول / لتر ) مقدما لمرض السكري، وإذا كان 126 ملغ / دل ( 7 مللي مول / لتر ) أو أعلى في اختبارين منفصلين، لديك مرض السكري .

3- اختبار تحمل الجلوكوز الفموي

في هذا الاختبار تصوم بين عشية وضحاها، ويتم قياس مستوى السكر في الدم الصائم، ثم تشرب سائلاً سكريا، ويتم اختبار مستويات السكر في الدم بشكل دوري للساعتين التاليتين .

مستوى السكر في الدم أقل من 140 ملغ / ديسيلتر ( 7.8 ملي مول / لتر ) أمر طبيعي، وتشير قراءة أكثر من 200 ملغ / ديسيلتر ( 11.1 مليمول / لتر ) بعد ساعتين إلى مرض السكري، تشير القراءة بين 140 و 199 ملغم / ديسيلتر ( 7.8 مليمول / لتر و 11.0 مليمول / لتر ) إلى مقدمات السكري .

إذا اشتبه في الإصابة بنوع 1 من البول السكري، فسيتم اختبار البول بحثًا عن وجود منتج ثانوي يتم إنتاجه عند استخدام الأنسجة العضلية والدهنية في الطاقة لأن الجسم لا يحتوي على كمية كافية من الأنسولين لاستخدام الجلوكوز ( الكيتونات ) المتاح، ومن المرجح أن يقوم طبيبك بإجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان لديك خلايا الجهاز المناعي المدمرة المرتبطة بالنوع الأول من داء السكري الذي يسمى الأجسام المضادة الذاتية .