شكرا لقرائتكم خبر عن ماتهملش علاجها.. نزلات البرد والأنفلونزا قد تسبب مضاعفات مرضية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكثير منا يصاب بالبرد والأنفلونزا خلال فصل الخريف وكذلك الشتاء، ولكن يخطئ الكثيرون منا عند إهمال علاج الأنفلونزا، وذلك لأن لها مضاعفات كثيرة ومرضية قد تسبب مشكلات للإنسان.

وينصح تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي بضرورة تجنب إهمال علاج نزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك لابد من متابعة تكرار الإصابة بها لدي طبيب مختص لتجنب المضاعفات.



الانفلونزا 1

ومن أبرز المشكلات المرضية التي يمكن أن تصيب المريض أن يعاني من حالة التهاب بالجيوب الأنفية فضلا عن تكرار التهابها، كذلك قد يعاني المريض من حالة زيادة في حدة نوبات الربو خاصة للمرضي به، أيضا قد يعاني بعض المرضي من حالة التهابات في الأذن بشكل كبير، وهي التهابات مرضية مرهقة.



البرد

قد يعاني مريض الأنفلونزا الذي يهمل العلاج أيضا من التهابات متفرقة في الجسم، والتهابات الحلق المتكررة، فضلا عن التهاب الأنف إيضا، لذا ينصح التقرير بضرورة علاج الأنفلونزا بشكل سليم.