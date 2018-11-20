كيف تكون حركة الجنين في الشهر الثالث

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تعرف المرأة بأنها حامل في الغالب في الشهر الثاني من الحمل، ويتم التأكد من ذلك من خلال رؤية الجنين من خلال السونار لدى الطبيب المختص، وبداية من الشهر الثالث قد تشعر المرأة ببعض الحركات الضعيفة للجنين وهذا ما سوف نوضحه لكم.

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حركة الجنين في الشهر الثالث

مجرد أن تبلغ المرأة الأسبوع الثامن من الحمل تبدأ في الدخول في الشهر الثالث، وتبدأ المرأة في هذه الفترة بالشعور بحركة الجنين وخاصة ي الأسبوع الثاني عشر بوضوح .

تختلف حركة الجنين من طفل إلى آخر، وكذلك قد تشعر بعض السيدات بشكل مبكر بحركة الجنين عن بعض السيدات الأخرى.

كما أنه قد يتحرك الجنين في بطن الأم، ولكن مع العمل والحركة الزائدة عند الأم قد لا تشعر بهذه الحركات على الإطلاق في هذه الفترة، ونلاحظ أن حركة الجنين تزداد في ساعات الليل أكثر من ساعات النهار .

إن حركة الجنين في الشهر الثالث قد تكون خفيفة جدا في أسفل البطن، والنساء النحيفات يكونوا أكثر إحساس بهذه الحركة أكثر من السيدات التي تعاني من زيادة الوزن .

الفرق بين حركة البنت وحركة الولد

على الرغم من أن جنس المولود قد لا يظهر لدى الطبيب إلا في نهاية الشهر الرابع من الحمل، إلا أن حركة الولد في بطن الأم تختلف عن حركة البنت في عدة أمور :

يبدأ الجنين في الحركة المبكرة أسرع من حركة البنت، فغالبا ما تظهر حركة الجنين في الشهر الرابع، أما حركة البنت فتكون في الشهر الخامس .

حركة الولد تكون في البداية خفيفة، بينما حركة الأنثى تظهر بشكل قوة أكثر من الذكر، وتكون حركة الأنثى متكررة بعكس حركة الذكر .

تغيرات الشهر الثالث

بمجرد أن يصل الجنين إلى الشهر الثالث فتبدأ بعض التغيرات تظهر عليه مثل؛ ظهور أطراف الأصابع ويبدأ الطفل في تحريك يديه ورجليه في تلك الفترة، كما يبدأ الشعر في الظهور .

يبلغ طول الطفل في الشهر الثالث حوالي 12 سم، ويستطيع الطفل أن يسمع في هذه الفترة صوت ضربات القلب الخاصة بالأم، كما يستطيع سماع الأصوات التي تحدث في البيئة الخارجية .

وننصح كل سيدة لكل تشعر بحركة طفلها في الشهر الثالث من الحمل؛ بعدم إرهاق نفسها بشكل زائد خلال فترة الحمل في الأعمال المنزلية .

يجب على المرأة متابعة حركة الجنين بداية من الشهر الثالث، ولو لاحظت المرأة عدم حركة الجنين لفترة طويلة من الوقت، فيجب عليها مراجعة الطبيب المختص على الفور .

الشهر الثالث من الحمل

الأسبوع التاسع

أن الأسبوع التاسع هو بداية الشهر الثالث، ويكون الجنين في هذه الفترة مثل حبة الزيتون، وطوله يكون حوالي 30مليمتر، ويزداد حجم الأصابع في اليدين والقدمين مع التصاقهما، ويبدأ الجهاز الهضمي في التشكل ويتشكل الحجاب الحاجز لدى الطفل في هذا الأسبوع .

الأسبوع العاشر

في الأسبوع العاشر يزداد حجم الجنين ويبلغ طوله 33 مليمتر، وتبدأ أعضاء الطفل الداخلية في النمو مثل عظام الجمجمة، الأمعاء وغيرها من الأعضاء، كما تبدأ المشيمة في النمو وتزيد بزيادة حجم الجنين .

الأسبوع الحادي عشر

في هذا الأسبوع يكون حجم الرأس متساوي مع حجم الجسم، ويبلغ طول الجنين في هذا الشهر حوالي 35 مليمتر، ويبدأ الجنين في هذه الفترة بالحركة بشكل أقوى تشعر به الأم حيث أنه يبدأ في الركل، كما أن في هذا الأسبوع تصبح الأصابع منفصلة عن بعضها البعض، وتبدأ الأسنان في الإنبات، وتتكون الأمعاء بشكل أدق في اتجاه البطن .

الأسبوع الثاني عشر

في هذا الأسبوع يكون رأس الجنين في حجم ثلث حجم الجسم، ويصل طول الجنين حوالي 6 سم، ويبدأ الجنين في التنفس من السائل الأمنيوسي في هذا الأسبوع، كما تبدأ الكلية عند الجنين بإفراز البول إلى السائل الأمنيوسي .

الأسبوع الثالث عشر

هذا هو الأسبوع الأخير من الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع، ويبلغ الجنين في هذا الأسبوع 8 سم، وتبدأ الأوتار الصوتية والأسنان في الظهور، ويكتمل نمو الأذن عند الطفل، ويتكون النخاع العظمي مع خلايا الدم البيضاء ويتصل مع الأمعاء بالتوجه نحو البطن .