شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: الإسبرين مع الزنجبيل يؤدي إلى كارثة صحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تناول كميات كبيرة من الزنجبيل مع الإسبرين على صحة الأشخاص.

وقال “النمر” عبر “تويتر”: “لمن يتناولون الإسبرين.. الأفضل ألا يتعدى استهلاكك من الزنجبيل 1 جرام يومياً لأنه يؤدي مع الإسبرين إلى احتمالية زيادة سيولة الدم؛ وبالتالي النزيف”.

وقال في تغريدة أخرى: “معلومة مهمة.. نقص سيولة الدم من الأسباب النادرة لجلطات القلب، وليست من الأسباب الشائعة كما يعتقد البعض”.