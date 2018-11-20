شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: الإسبرين مع الزنجبيل يؤدي إلى كارثة صحية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذَّر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تناول كميات كبيرة من الزنجبيل مع الإسبرين على صحة الأشخاص.
وقال “النمر” عبر “تويتر”: “لمن يتناولون الإسبرين.. الأفضل ألا يتعدى استهلاكك من الزنجبيل 1 جرام يومياً لأنه يؤدي مع الإسبرين إلى احتمالية زيادة سيولة الدم؛ وبالتالي النزيف”.
وقال في تغريدة أخرى: “معلومة مهمة.. نقص سيولة الدم من الأسباب النادرة لجلطات القلب، وليست من الأسباب الشائعة كما يعتقد البعض”.
شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: الإسبرين مع الزنجبيل يؤدي إلى كارثة صحية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .