شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك .. 8 حقائق لا تعرفها عن أعضائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن جسمك يحمل الكثير من الأسرار بداخله والغرائب التى أبهرت العلماء عند اكتشافها، ولعل من بين ذلك عدد ضربات القلب المذهلة خلال اليوم الواحد وتكون بصمات الأصابع وكذلك إمكانية دماغك فى البقاء على قيد الحياة، كلها أمور ربما لم تعرف عنها من قبل، ونقدم لك بعض منها فى حلقة جديدة من حلقات سلسلة "اعرف جسمك"، وفقا لما ذكره موقع " allthatsinteresting" العلمى.

1- القرنية هي الجزء الوحيد من الجسم الذي لا يحتوي على إمدادات الدم، فهو يحصل على الأكسجين مباشرة من الهواء.

2- الأجنة تطور بصمات الأصابع بعد ثلاثة أشهر من الحمل.

3- يستطيع دماغك البقاء على قيد الحياة لمدة 5 إلى 10 دقائق دون أكسجين.

4- كل عضو لديك اثنين منه، تحتاج فقط واحد من البقاء على قيد الحياة.

5- قلبك ينبض أكثر من 100.000 مرة في اليوم.

6- أكبر عضو داخل الجسم هو الكبد.

7- الإنسان ينتج فى متوسط حياته لعاب يكفى لملأ حمامين سباحة.

8- حمض المعدة يمكن أن يذيب المعدن، إذا لامس بشرتك، فستحترق من خلاله.