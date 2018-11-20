شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تطمن على أسنانك.. دكتور أحمد القفاص يشرح أسباب ومضاعفات التسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابة الأسنان بالتسوس، من أكثر أمراض الفم شيوعًا حول العالم بين الأطفال والكبار على حد سواء، حيث إنه يمكن إصابة الأسنان بالتسوس فى أى مرحلة عمرية، فالتسوس غير مرتبط بالعمر، ولكنه يحدث نتيجة مجموعة من العوامل والمؤثرات التى ما إن توافرت يصبح "السن" مهدد بالتسوس ومن ثم بالإصابة بمضاعفات أخرى كالالتهابات وربما فقدان السن المصاب.

ويقول دكتور أحمد القفاص عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن تسوس الأسنان هو تعفن يصيب السن نتيجة عدم الحفاظ عليه من البكتيريا التى تتراكم على الأسنان بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى السكريات التى تزيد من فرص تعرض الأسنان إلى التسوس، مضيفًا أنه قبل البحث عن طرق العلاج يجب التعرف أولًا عن أسباب المرض وأعراضه ومضاعفاته حتى يتم تجنبها مسبقًا كنوع من الوقاية، ومن تلك الأسباب الآتى:

1- الطعام والشراب

فتناول الطعام الذى يحتوى على كربوهيدرات وسكريات يساعد بشكل فعال على إصابة الأسنان بالتسوس.

2- وجود بكتيريا فى الأسنان

تعد البكتيريا سبب رئيسى لتسوس الأسنان وعادة تتواجد نتيجة عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية للأسنان والتى لابد الحرص عليها بعد أى أكل أو شرب.

3- ضعف الأسنان

ضعف الأسنان يبدأ منذ الطفولة فعندما يكون هناك سوء تغذية فى الطفولة فلا يحتوى الطعام على نسبة الكالسيوم المطلوبة وكذلك عنصر الفوسفات، وبالتقدم فى العمر تصبح الأسنان ضعيفة غير قادرة على مقاومة أى مرض ومن ثم الإصابة بمرض تسوس الأسنان.

4- فضلات الطعام المتبقية فى الأسنان

ترك فضلات الطعام فى الفم ينتج عنه المادة اللزجة التى تبقى حول الأسنان وفوقها مما يساعد على تكون الجراثيم التى تبدأ فى عمل الجير لكى تتخذه بيتًا لها حتى تبدأ فى نخر الأسنان ومن ثم إصابتها بتسوس الأسنان، وحماية الأسنان من ذلك يكون عن طريق الحرص على تنظيم الفم بغسول مرة على الأقل يومياً مع التنظيم بفرشة الأسنان والمعجون.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح أسباب الإصابة بالتسوس

وفيما يتعلق بطرق التعرف على إصابة الأسنان بالتسوس، يشرحها دكتور أحمد القفاص عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، ناصحًا بضرورة التوجه إلى الطبيب لسرعة علاج التسوس قبل تفاقم المشكلات التى يسببها، ومن تلك الأعراض الآتى:

1- وجو ثقوب بصورة واضحة على الأسنان، وهذا الثقب يظهر أن تسوس الأسنان أصبح فى مرحلة متأخرة.

2- فى حالة تسوس الأسنان تصبح رائحة الفم كريهة بصورة واضحة.

3- الشعور بكهرباء فى الأسنان عند تناول مشروب ساخن أو بارد وأيضًا عند تناول أطعمة سكرية.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح أعراض الإصابة بتسوس الأسنان

وإلى جانب الأسباب وعلامات ظهور تسوس الأسنان، هنالك أيضًا مضاعفات تصاحب تسوس الأسنان، وهو ما يوضحه دكتور أحمد القفاص، حيث يقول إن "هناك عدد كبير من المضاعفات التى تصاحب إصابة الأسنان بالتسوس لكنها تظهر عندما يكون هناك إهمال فى العلاج"، ومن هذه المضاعفات الآتى:

1- ظهور التآكل الواضح للأسنان وكسر أجزاء منه، ومع مرور الوقت سوف تنخلع السِن من تلقاء نفسها، وهذا سوف يحدث إذا لم يتم الإهتمام بهذا الأمر.

2- من وقت إلى الآخر يظهر إلتهاب فى اللثة سواء بإنتفاخها أو ظهور خراج يأتى ويختفى سريعاً، لكن هناك أسباب أخرى لظهور هذا العرض مثل إلتهاب فى العظام أو إلتهاب الجيوب الأنفية أو إلتهاب الغدة اللمفاوية، لذلك يكون التوجه للطبيب هنا ضرورى جدًا.

3- التورم الدورى للثة، قد يحدث تورم بلا سبب للثة من وقت إلى آخر، وذلك لأن اللثة تكون قد أصيبت بضعف نتيجة وجود تسوس، فنجدها تتأثر بأكل الملح أو السكريات وهذا دليل على وجود تسوس.

4- الأسنان المصابة بالتسوس قد تؤدى إلى عدم قدرة الإنسان على الضغط على الطعام عند مضغه والشعور بألم كبير.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح مضاعفات تسببها إصابة الأسنان بالتسوس

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