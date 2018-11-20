شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن عملية تكميم المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكميم المعدة من جراحات السمنة التى انتشرت مؤخراً، وحققت حلم العديد من المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة فى الوصول إلى القوام الممشوق الذين يرغبون فى الوصول إليه.

ولكن لضمان نجاح عملية تكميم المعدة يجب اتباع مجموعة من الشروط والنصائح، ويجيب الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عن مجموعة من التساؤلات حول عملية تكميم المعدة.



عملية تكميم المعدة

ما هى عملية تكميم المعدة ؟

تكميم المعدة من العمليات التى تساعد فى التخلص من السمنة وتساهم فى إنقاص الوزن بأمان، ويتم خلالها "قص" الجزء الذى يحتوى على هرمونات مضرة من المعدة، حيث تسبب هذه الهرمونات مرض السكر وأمراض السمنة، وهذه الهرمونات هى: هرمون الجريلين أو هرمون الجوع وهرمون PYY الذي يقلل معدل حرق الدهون، ويقوم جراح التجميل بقص 5/4 من حجم المعدة وترك 5/1 من حجم المعدة فقط، ويتم إجرائها بالمنظار الجراحى.



تكميم المعدة

هل تناسب عملية تكميم المعدة كل الأشخاص؟

لا..بل يجب أن يتوافر فى المريض عدة شروط حتى تنجح عملية تكميم المعدة معه، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فى المريض يمكنه اختيار أى إجراء جراحى آخر لعلاج السمنة سواء تحويل المسار أو غيرها، وهذا الأمر يختاره الجراح بالطبع.

ما شروط المريض الذى تجرى له عملية تكميم المعدة ؟

عملية تكميم المعدة تناسب المريض الذى لا يحب تناول الحلويات بكثرة والسكريات وكذلك المياه الغازية والآيس كريم وغيرها من هذه الأطعمة، لأنه إذا كان يحب هذه الأطعمة فسوف يتناولها مرة أخرى بعد العملية وبالتالى يزيد وزنه مرة أخرى، والطبيب وحده هو الذى يحدد هذا الأمر.

وتناسب عملية تكميم المعدة مرضى السمنة المتوسطة، حيث تنقص حوالى 25 – 30 كيلو جرام، حسب الجراح الذى يقوم بإجراء العملية.



تكميم المعدة

ما خطوات عملية تكميم المعدة الناجحة ؟

هناك خطوات عديدة لإجراء عملية تكميم المعدة، بحسب ما قال الدكتور أحمد السبكى، وهى كالتالى

- يتم استئصال 75% من حجم المعدة ويترك 25% منها، حيث تصبح المعدة تشبه الأنبوب الطويل.

- يقوم جراح التجميل خلال عملية تكميم المعدة بتصغير حجمها فقط، لذا يجب اتباع المريض نظام غذائى مناسب بعد إجراء العملية ويبتعد عن تناول الحلويات بكثرة.

متى يغادر المريض المستشفى ويعود لطبيعته بعد عملية تكميم المعدة؟

عملية تكميم المعدة عملية بسيطة ويمكن للمريض الذى أجريت له عملية تكميم المعدة أن يغادر المستشفى بعد مرور يوم واحد فقط من العملية، كما يعود لحياته مرة أخرى خلال يومين فقط.

هل هناك مخاطر من عملية تكميم المعدة؟

تكميم المعدة عملية بسيطة وليس لها أى مضاعفات مثل: الترجيع والإسهال وارتجاع المرئ، كما أنها لا تغير من طبيعة عمل الجهاز الهضمى.