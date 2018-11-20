شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول فيلم كرتون لتقديم نصائح طبية عن جراحات الأطفال مع الدكتور وائل غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، على مواكبة التطور فى توصيل المعلومة بشكل سهل وسلس إلى المتلقى، فقد قدم نوعا جديدا من مختلف وسائل التواصل المرئية مع المرضى لتقديم النصائح والمعلومات الهامة فى مجال جراحات الأطفال، وذلك عن طريق تصوير حلقات فى هيئة فيلم كرتون ليناقش من خلالها التشوهات والعيوب الخلقية التى قد تصيب الأطفال، إضافة إلى توضيح طرق علاجها والوقاية منها.

ويقول الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية، ومؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن فكرة إنتاج فيلم كرتونى يأتى فى إطار تسهيل المعلومات الطبية الموجهة إلى الأمهات، حيث تتضمن كل حلقة معلومات مهمة لرعاية الأطفال.



وأوضح الدكتور وائل غانم مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، أن طريقته الجديدة فى تقديم المعلومات الطبية، هدفها الأساسى عرض المشكلات الصحية الخاصة بجراحات الأطفال، والعمل على توصيلها لكل أم بشكل ملموس كما يحدث فى الواقع، حيث تتضمن كل حلقة عرض لجوانب حالة صحية أو تشوه خلقى بشكل كامل ودقيق من وقت اكتشاف الحالة عند الطفل مرورًا برحلة العلاج الخاصة به حتى علاجه وشفائه منها تمامًا، مؤكدًا أن هذا العمل يعتبر أول فيلم كرتونى فى مجال جراحات الأطفال.





وأشار الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية، إلى أن أول فيلم كرتون قرر تصويره يتضمن حالة من أشهر حالات التشوهات الخلقية عند الأطفال الذكور وأكثرها انتشاراً فى الآونة الأخيرة وهى حالة " الإحليل السفلى"، موضحًا أنها عبارة عن تشوه فى مجرى البول عند الطفل يؤدى إلى إنحراف فتحة البول عن مكانها الطبيعى، وهذه الحالة تعتبر من التشوهات الخطيرة لأنها للأسف الشديد تعرض مستقبل الطفل للخطر وكان لابد من التوعية به بشكل مختلف.

وأكد الدكتور وائل غانم، أن تلك الطريقة الجديدة من خلال عرض المرض فى صورة فيلم كرتونى ستكون خطوة مهمة جداً للتغيير من طريقة عرض المحتوى الطبى فى مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الأفلام هو التوعية الكاملة لكل أم طفلها مصاب بهذا التشوه وكيفية التعامل معه وإبراز كافة المشاعر التى تتعرض لها هى والأهل أثناء رحلة العلاج.

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