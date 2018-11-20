شكرا لقرائتكم خبر عن لما الشتا يدق الباب.. مشروبات سخنة هتدفيك وتمد جسمك بالطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الشتاء يزداد البحث عن المشروبات والأكلات التى تزيد من الطاقة وتعطى تدفئة للجسم، مثل أنواع من الشاى والشوربات المختلفة، وفيما يلى بعض أنواع المشروبات وفقا لموقع " tastemade ":

1. القهوة

تساعد القهوة بشكل سريع على تسخين الجسم، لأن كميات عالية من الكافيين في القهوة تحفز عملية الأيض، وتشجع الجسم على حرق الوقود، ويفضل شربها بدون الكريمة والسكر.



قهوة

2. الزنجبيل الطازج

الزنجبيل أحد أنواع التوابل الحارقة التى تساعد على تدفق الدم فى الجسم ، مما يساعد على تدفئة الأطراف والابتعاد عن القشعريرة، يمكن إضافة هذه التوابل في طبق سلطة أو شوربة .



مشروب الزنجبيل

3. الأرز البني

الأرز البني عبارة عن كربوهيدرات معقدة تحلل فى الجسم ببطء مع مرور الوقت ، مما يؤدي إلى إطالة مدة الطاقة والحرارة فى الجسم.



ارز بنى

4. الكركم

الكركم من التوابل الغمية بمضادات الأكسدة ويعتبر واحدا من أفضل الأعشاب الدافئة لأنها تعمل على امتصاص الرطوبة الزائدة من الجسم، فضلا عن الحرارة التي تجعله خيار مناسب فى الشتاء.



بطاطا

5. البطاطا

تحتوى على نسبة عالية من فيتامين A ، كما أنه غني أيضا بفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم وقليل من الحديد.