شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للطفل.. خمس حاجات لازم تعمليها عشان تحافظى على صحة طفلك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التربية الصحيحة هى بداية تشكيل شخصية ونفسية الطفل، فبعض الأسر تتعامل مع الطفل بشكل مهين من خلال السخرية وكلمات الاستهزاء والإهمال والبعض الآخر يعلم جيدا ما هى أساسيات التربية الصحيحة والتعامل بشكل سوى مع أطفالهم.

وبمناسبة اليوم العالمى للطفل يقدم الخليج 365 5 أشياء مهمة لتعزيز صحة الطفل نفسيا، وذلك وفقا لما ذكره موقع verywellfamily:

1: لا بد أن تشجعى طفلك على تنمية مهاراته ومواهبه الإبداعية، حتى تعززى ثقته بنفسه.



الطفل

2: المشاركة الاجتماعية تزيد من ثقة الطفل بنفسه وتعزز صحته النفسية، وذلك عن طريق الاشتراك فى بعض الألعاب الرياضية التى يفضلها الطفل والتعامل مع المجتمع والأطفال فى مثل عمره.



الطفولة

3:تحدثى دائما امام الطفل عن أهدافك الشخصية وخذى رأيه فى ذلك وشجعيه على التحدث معك عن احلامه وطموحاته ومساعدته فى ذلك.

4:قد تدور العديد من الأسئلة فى ذهن الطفل ولا يستطيع التحدث عنها ، لذلك يجب عليك أن تناقشيه كل فترة وتعرفى بطريقة غير مباشرة الأسئلة التى تحيره وتجاوبين عنها بشكل منطقى، ولا تستخدمي أسلوب التوبيخ او الاستهزاء بها.



طفل

5:ابعدى عن الروتين واصطحبى الطفل فى أماكن مختلفة والخروج مع وكأنه صديق لك وليس طفلك، مع تشجيعه على المشاركة فى الأعمال التطوعية.