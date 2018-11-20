لماذا يجب أن تقصي شعرك بعد شهر من الولادة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - يداهم المرأة بعد الولادة حالة نفسية متوقعة تعرف باكتئاب ما بعد الولادة، وهذه الحالة تمر بها معظم السيدات، ولكن الخبراء الأميركيون ينصحون بقص شعر المرأة بعد الولادة للتغلب على هذه الحالة النفسية، ويفسرون ذلك كما يلي:

هذه الخطوة البسيطة تساعد المرأة على تجاوز ما يعرف علمياُ بـ "baby blues" .

يزيد قص الشعر من إفراز هرمون السعادة

يساعد على استرجاع المرأة ثقتها بنفسها.

يساعدها على التأقلم مع الوضع الجديد الذي أصبحت فيه كونها أماُ ومسئولة عن طفل صغير بشكل أفضل.

يزيد من ثقتها بقدرتها على الاهتمام برضيعها، لأن المخاوف من المسؤولية الجديدة هي أهم أسباب اكتئاب ما بعد الولادة.

اكتئاب ما بعد الولادة سببه التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة ويجب التعامل معه بأنه حالة عابرة.

تنتظم هرموناتها بفعل الرضاعة.

عدم حصول المرأة على وقت للعناية بنفسها من أسباب حدوث اكتئاب ما بعد الولادة، ولذلك قص الشعر يشعرها بجمالها وبأنها لا زالت أنثى مرغوبة.

خسارة هرمون السعادة بعد الولادة لا يعوضه سوى تغيير شكل المرأة.