حللي شخصية طفلك بمجرد ولادته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - هل تسألين نفسك كيف ستكون ملامح شخصية طفلك الذي لا زال رضيعاً بين يديك؟، وهل تسرحين في صعوبات التعامل مع هذه الشخصية؟

إذا كنت حائرة ولديك الفضول فتابعي العلامات التالية التي سوف ترسم لك ملامح شخصيته:

إذا كان طفلك لا يبكي من دون سبب وينام بمجرد أن يصبح في السرير. كما أنه يتمتع بطعامه، ويبقى سعيداً ووجهه مبتسم في أغلب الأحيان، فهذا الطفل سيكون من الشخصيات الهادئة والسهلة التعامل معها في المستقبل.

إذا كان طفلك يبكي دائماً، لا ينام، ويبصق الأطعمة الجديدة، فهو من الشخصيات الصعبة.

إذا كان لا يتكيّف أو يتأقلم مع الأماكن أو الأشخاص بسهولة، فهو سيكون شخصية خجولة في المستقبل.

إذا كان طفلك يبصق الطعام الجديد ولا يبلعه، ويتقبل الأصناف الجديدة بعد عناء، فهو سيكون شخصية عنيدة.

إذا كان طفلك يبدي فرحه بالوجوه الجديدة، ويبتهج مع صنف جديد من الطعام فسوف يصبح شخصية اجتماعية وبشوشة في كبره.

وإذا كان طفلك يبكي ولا يسكت إلا حين تضعينه في حضنك، فهو شخصية أنانية مستقبلاُ لأنه يريد أن يستحوذ عليك خاصة إذا كان يشعر بوجود إخوة آخرين له.