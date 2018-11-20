شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بنبات القراص.. يعالج حب الشباب والأكزيما والتهاب المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى نبات القراص على عناصر غذائية هامة من حديد وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وغيرها من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى كمية عالية من البروتينات والأحماض الأمينية، ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون، والتى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ":

- تستخدم أوراق نبات القراص المجففة فى علاج حب الشباب كما أنها تساعد فى الوقاية منه، دون ترك أي ندوب أو عيوب على البشرة.

- تساعد أوراق نبات القراص في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، لدغ الحشرات وجدري الماء.





- تحتوى أوراق نبات القراص على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن استخدامها لعلاج حروق الجلد والحد من ندوب الحروق

- يستخدم نبات القراص فى علاج تساقط الشعر، وإعادة نموه، بالإضافة إلى علاج قشرة الرأس.





- يساعد نبات فى تخفيف ألم التهاب المفاصل وذلك لإحتوائه على خصائص مضادة للإلتهابات .

- يحتوى نبات القراص على خصائص مدر للبول، ولذلك يمكن استخدامه في علاج عدوى المسالك البولية وغيرها من المشاكل البولية الناجمة عن حصى الكلى والمثانة لأنها تعمل على كسر الأحجار إلى أحجام صغيرة وتخرجها مع البول.

- يساعد نبات القراص في تخفيف أعراض آلام الدورة الشهرية والإجهاد وزيادة الرضاعة الطبيعية .

- يحتوى نبات القراص على مضادات الأكسدة، ومركبات أخرى مثل بيتا سيتوستيرول التي تمتص الدهون الغذائية الموجودة في الدم، مما يساعد فى الحفاظ على مستويات الكوليسترول ويقى من أمراض القلب.