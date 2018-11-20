طفلة تنجو من الموت بأعجوبة بعدما ركضت أسفل سيارة في مدينة باتانجاس

حالف الحظ طفلة صغيره تبلغ من العمر 5 سنوات بعدما ركضت في اتجاه شاحنة 4 × 4 وانزلقت تحتها. وتركت تلميذة الحضانة ، وتدعى اشلي اسيبار ، يد أمها عندما شاهدت صديقتها على الجانب الآخر من الشارع في مدينة باتانجاس في الفلبين يوم الخميس.

وركضت الطفلة بشكل متهوّر عبر الطريق من دون النظر ،واتجّهت في مسار سيارة ركاب جيب. والتقطت كاميرات المراقبة في الشارع صورة السيارة وهي تصدم الفتاة والتي انزلقت أسفلها وعلقت قدمها اليمنى تحت عجلة القيادة.

واستطاعت الطفلة الصغيرة الوقوف بعد ذلك و قبل أن يترجل السائق من سيارته وحمل الطفلة ووضعها في سيارته ويضعها برفقة والدتها وشقيقتها الصغرى وقام بنقلها مباشرة إلى المستشفى - في نفس السيارة التي اصطدمت معها

وقال متحدث باسم المجلس المحلي "تم كسر الساق اليمنى للفتاة الصغيرة وسيتم إجراء جراحة بها" ,وهي الآن تتواجد في مركز باتانجاس الطبي."