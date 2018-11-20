شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد لحساسية الفول السودانى ينتظر موافقة الـ “FDA” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني يمكنهم حماية أنفسهم من تفاعلات الحساسية عن طريق استهلاك كمية صغيرة من مسحوق الفول السوداني كل يوم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن علاجا جديدا جاهزا للمراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، يشمل ذلك.

وقال الباحث المشارك في الدراسة الدكتور "ستيفن تيلز"، "نحن متحمسون لإمكانية مساعدة الأطفال والمراهقين الذين يعانون من حساسية الفول السوداني على حماية أنفسهم".

وقال الباحثون إنه كان من دواعي سرورنا أن نجد أن ثلثي الأشخاص في الدراسة كانوا قادرين على تحمل ما يعادل اثنين من الفول السوداني في اليوم بعد تسعة إلى 12 شهراً من العلاج، ونحو نصف المرضى تحملوا ما يعادل أربعة من الفول السوداني.

وشملت الدراسة على أكثر من 550 مريضا تتراوح أعمارهم بين 4 و 55 عاما يعانون من حساسية الفول السوداني، وتم إعطاء ثلثهم الدواء الوهمي ، في حين أعطوا الباقى مسحوق بروتين الفول السوداني بكميات متزايدة حتى وصلت إلى جرعة تعادل حبة من الفول السوداني في اليوم.

وقال الدكتور "جاي ليبرمان" ، نائب رئيس لجنة فحص الحساسية لدى منظمة "أكاي": "إن هذا ليس إصلاحًا سريعًا ، ولا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني سيكونون قادرين على تناول الفول السوداني في أي وقت يريدون".

وأضاف "ليبرمان" لكن من المؤكد ان هذا انفراجة، ونأمل أن يكون العلاج متاحًا في النصف الثاني من عام 2019.