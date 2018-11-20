شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل مختلفة تسبب التهاب الجيوب الأنفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

عند التعرض لتقلبات الطقس، تزداد نسبة الإصابة بمشاكل في الجيوب الأنفية، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لذلك، وفقاً للتقرير المنشور عبر موقع mayoclinic، ومنها:

الزوائد الأنفية

هي الأنسجة التي يمكن أن تمنع انسداد الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية، وتتسبب في الإصابة بعدم القدرة على التقاط الأنفاس، وتزيد من التهاب الجيوب الأنفية.

انحراف الحاجز الأنفي

له معنى آخر أو اسم آخر وهو الحاجز الملتوي، وهو الجدار بين فتحتي الأنف وتتسبب في تقييد أو منع ممرات الجيوب الأنفية.

وهناك بعض الحالات الطبية الأخرى، والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات وتزيد من نسبة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، والتليف الكيسي أو الارتجاع المعدي المريئي أو فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز المناعي إلى انسداد الأنف.

التهابات الجهاز التنفسي

يتسبب التهابات الجهاز التنفسي أو نزلات البرد، في حدوث مشاكل في أغشية الجيوب الأنفية، ويمكن أن تكون هذه العدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية.

الحساسية مثل حمى القش

الالتهابات التي تحدث مع الحساسية يمكن أن تعيق الجيوب الأنفية.