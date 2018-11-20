حنان عبداللطيف تسرد حكايتها مع عرائس المولدي النبوي

كشفت المحامية حنان عبد اللطيف عن مشوارها مع تصميم عرائس المولد النبوي الشريف.

وقالتفي حديث خاص إلى " لايف ستايل" كنت أعمل محامية ولكن من فترة تعرضت للإصابة بمرض نادر يسمى " التهاب النسيج الضام" يؤثر على الأعصاب أفقدني في فترة القدرة على الحركة وأفقدني النطق والنظر لمدة ثمانية أشهر خلالها فقدت ابنتي الكبرى الثقة بنفسها لارتباطها الشديد بي، وكانت وقتها في العام الثاني من المرحلة الابتدائية، والحمد لله بدأت استعيد حياتي وصحتي وتحسنت كثيرا واستعدت الحركة والنطق والبصر ولكني ما زلت تحت العلاج.

لذا حاولت أن أستعيد لابنتي ثقتها بنفسها، فلم أستطيع واتجهت أن أغرس بها حب الفن واتجهت معها لتعلم فن إعادة التدوير وقمنا بعمل معرض في المدرسة، وتم تكريم ابنتي ومن وقتها وهي تشعر بأهمية ما تقوم به، واستعادة ثقتها بنفسها، ومنذ ذلك الحين وأنا اكتشفت موهبتي الفنية.

وتابعت: صممت لابنتي عروسة المولد النبوي في المدرسة وعندما قمت بنشر صورتها على الفيسبوك وجدت استحسانا من كثيرين وبدأوا يطالبوني بتصميم عرائس لهم ومن هنا تحولت موهبتي إلي استثمار بالصدفة وأصبحت مشهورة بتصميم عرائس مولد النبي.

والجدير بالذكر أنني محامية حاصلة على دبلوم العلوم الجنائية، ولكن أوقفت شغل المحاماة بعد إصابتي ومرضي.