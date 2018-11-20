شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب مختلفة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند التعرض لتقلبات الطقس، يزداد نسبة الإصابة بمشاكل فى الجيوب الأنفية، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لذلك، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع mayoclinic، ومنها:

الزوائد الأنفية

هى الأنسجة التى يمكن أن تمنع انسداد الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية، وتتسبب فى الإصابة بعدم القدرة على التقاط الأنفاس، وتزيد من التهاب الجيوب الأنفية.

انحراف الحاجز الأنفى

له معنى آخر أو اسم آخر وهو الحاجز الملتوى، وهو الجدار بين فتحتى الأنف وتتسبب فى تقييد أو منع ممرات الجيوب الأنفية.

وهناك بعض الحالات الطبية الأخرى، والتى يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات وتزيد من نسبة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، والتليف الكيسى أو الارتجاع المعدى المريئى أو فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز المناعى إلى انسداد الأنف.

التهابات الجهاز التنفسى

يتسبب التهابات الجهاز التنفسى أو نزلات البرد، لحدوث مشاكل فى أغشية الجيوب الأنفية، ويمكن أن تكون هذه العدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية.

الحساسية مثل حمى القش

الالتهابات التى تحدث مع الحساسية يمكن أن تعيق الجيوب الأنفية.