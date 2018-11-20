جرّبي هذا التمرين الغريب للتخسيس السريع

يشكل التخسيس وتفتيت الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم الشغل الشاغل للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. لكن هؤلاء يبحثون دائماً عن أسهل وأسرع الطرق التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. ولهذا يفضلون تجنب التمارين الرياضية التي يعتبرونها شاقة وصعبة. فما لا يعرفونه هو أنه يمكن بعض التمارين الخفيفة والسهلة أن تساعدهم أيضاً على استعادة رشاقتهم. ومنها مثلاً تمرين الوقوف على رؤوس الأصابع.

الوقوف على رؤوس الأصابع للتنحيف

من المعروف أن الطريقة السليمة لخسارة الوزن وحرق الدهون تقوم على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة التمارين الرياضية باعتدال. ففي حال المشي السريع مثلاً يمكن حرق من 200 إلى 400 سعرة حرارية في الساعة.

لكن من المفيد أيضاً استبدال هذا التمرين بآخر أكثر سهولة ويمكن ممارسته في المنزل. وهو يقوم على الوقوف على رؤوس أصابع القدمين لبعض الوقت من أجل بناء العضلات وخسارة الوزن.

فإذا كنت تسعين إلى خسارة وزنك وحرق الدهون المتراكمة لديك ولا تجدين الوقت الكافي لممارسة التمارين في النادي الرياضي، ننصحك بأن تلجئي إلى هذه الطريقة: قفي على رؤوس أصابع قدميك لأطول وقت ممكن بين الحين والآخر خلال النهار. وافعلي ذلك لأكبر عدد من الأيام في الأسبوع الواحد.

ولكي تتمكّني من التحمّل، حاولي أن تمارسي التمرين مثلاً أثناء انتظارك نضوج الطبق الذي تحضرين أو خلال إعدادك القهوة أو مشاهدتك التلفزيون...

كذلك من المفيد أن تسيري أثناء اعتمادك هذه الوضعية. ولمزيد من المتعة يمكنك الرقص على طريقة الباليه.



فوائد الوقوف على رؤوس الأصابع

لا يساعد هذا التمرين على خسارة الوزن وحرق دهون الجسم فقط، بل إنه يعززّ أيضاً الدورة الدموية ويساعد على محاربة السيلوليت وعلى تحفيز عمل عضلات البطن وإزالة الكرش.