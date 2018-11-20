شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب الولادة أعراض وعلامات مختلفة تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاب بعض السيدات اللاتى وضعن أطفالهن لحالة من الاكتئاب قد تتطور إلى ما يعرف باكتئاب ما بعد الولادة، وهو أمر شائع حدوثه يختلف من امرأة لأخرى، وتختلف درجته دون شك، ووفقا لتقرير نشر بموقعmayoclinic الطبى، فإن اكتئاب بعد الولادة من المشكلات التى تمر بها بعض السيدات بعد الولادة، ما يسبب لهن الكثير من المشاعر السبية وحالة من الاكتئاب والكآبة شهيرة.



اكتئاب الولادة

ولابد من توافر الكثير من أعراض الاكتئاب بعد الولادة لدى السيدة لكى يجزم الطبيب بإصابتها بالفعل به، وأنه ليس مجرد شعور بالاكتئاب الطفيف نتيجة المسئوليات الجديدة والعبء النفسى، ومن أبرز هذه الأعراض أن تعانى السيدة من بعض العلامات فى الأسابيع التى تلى الولادة مباشرة، والتى قد تصل حد الستة أشهر الأولى من الولادة، ومن أبرز هذه الأعراض أن تشعر بالفتور وعدم التعلق بطفلها الجديد، كذلك تعانى من نوبات وحالات بكاء متكررة تعانى خلالها من حالة اكتئاب شديدة وكآبة ملحوظة.



اكتئاب الولادة

كذلك تشعر بحالة من الإرهاق والتعب الشديد المبالغ فيه، فضلا عن الشعور بالغضب الشديد والعصبية من أقل الأفعال، إضافة لشعورها بحالة من اللامبالاة الشديدة تجاه كل المسئوليات والأمور الحياتية، وعلى السيدة أن تطلب مساعدة المختص النفسي بمجرد أن تشعر بمثل هذه الأعراض للمساعدة.