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عسل حبة البركة والذي يطلق عليه في كثير من الأحيان معجزة الشفاء هو عبارة عن مركب طبيعي يحمل الكثير من المميزات والخصائص العلاجية التي تجعله أحد المنتجات الأكثر استخدمًا بين الكثير من المرضى وفي هذه السطور نقدم لكم معلومات وافية حول عسل حبة البركة.

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ما هو عسل حبة البركة

عسل حبة البركة هو عبارة عن عسل النحل البري الطبيعي الخام -ويتم اختيار العسل عالي الجودة – وبضاف إليه رحيق الحبة السوداء أو حبة البركة أو مسحوقها في بعض الأحيان، ومن المعروف أن العسل الأبيض أو عسل النحل يتميز بخصائصه العلاجية الرائعة وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة النحل إذ يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم “ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” صدق الله العظيم.

وبما أن العسل يتميز بخصائصه العلاجية المؤكدة وحبة البركة لديها الكثير من المميزات التي سنأتي على ذكرها في السطور التالية، لذلك يمكن القول بأن عسل حبة البركة هو الغذاء الأفضل على الإطلاق لمواجهة عدد من الأمراض التي تصيب الأطفال والرجال والنساء على حد سواء.

فوائد عسل حبة البركة

-يتميز عسل حبة البركة بقدرته على المساعدة في علاج الكثير من الأمراض مثل أمراض الجهاز الهضمي، والتخلص من الديدان الشريطية عند الأطفال.

-كما يعمل مزيج العسل وحبة البركة على دعم وتنشيط الجهاز المناعي والمساعدة في مقاومة الأمراض والتصدي للفطريات والجراثيم والميكروبات التي قد تهاجم الجسم.

-بالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد في علاج بعض أمراض الصدر مثل الكحة أو السعال.

-كما يساعد عسل حبة البركة على تفتيت الحصوات وتنظيف الجهاز البولي حيث أن هذا المزيج مدر للبول.

-يعمل هذا المزيج على تنقية الكبد من السموم وتنشيط عمله.

-يتميز عسل حبة البركة بإحتوائه على العناصر المضادة للأكسدة لذلك فهو مفيد في مهاجمة الخلايا السرطانية.

-يساعد عسل حبة البركة في إنعاش خلايا الجلد كما يمنح الجلد النضارة والحيوية، ويساعد في مقاومة علامات تقدم العمر.

-يعمل على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي فهو يقلل من الشعور بالإرهاق والغثيان وخاصة وقت الصباح.

-يساعد على تنشيط عمل البنكرياس وتنظيم اطلاق السكر في الدم وبالتالي مساعدة مرضى السكري والوقاية منه بالنسبة للأصحاء.

فوائد العسل الأبيض

-ينصح الأطباء أن يتناول الأطفال ملعقة كبيرة من عسل النحل على الريق يوميًا وذلك لدعم وتقوية الجهاز المناعي لديهم.

-ينصح الأطباء الأم الحامل أن تقوم بتناول عسل النحل في الشهور الأخيرة من الحمل وذلك لزيادة وزن الجنين إذا كان وزنه صغير.

-يساعد في علاج آلام البطن والمغص، فقد ورد أن أحد التابعين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أن أخاه يشتكي من ألم في بطنه فقال له الرسول اذهب فاسقه عسلًا، فجاء له الرجل مرة أخرى يقول أن بطن أخيه مازالت تؤلمه فقال له الرسول اذهب فاسقيه عسلًا وفي الثالثة عندما عاد الرجل بنفس الشكوى قال له الرسول اذهب فاسقه عسلًا فقد صدق الله وكذبت بطن اخيك، وعاد الرجل مرة أخرى يؤكد أن أخيه قد شُفِىَ من ألمه، وتؤكد هذه الحادثة على فائدة استخدام عسل النحل في علاج أمراض الجهاز الهضمي.

فوائد حبة البركة

حبة البركة هى إحدى النباتات العشبية وتنتمي لعائلة الينسون والشمر والكمون، وهى نبات صغير يتميز بحبوبه السوداء التي تشبه السمسم وتسمي حبة البركة، وتتميز حبة البركة بخصائصها العلاجية والتي نعرض لكم جانبًا منها:

-تساعد حبة البركة في تخفيف قرحة المعدة أو الوقاية منها حيث أنها تقوم بإضعاف افراز السوائل الحمضية في المعدة.

-تعمل على تخفيف الالتهابات والتخلص منها.

-كما تعمل على مقاومة الجراثيم والميكروبات.

-تساعد في علاج الديدان.

-وتستخدم كمسكن في الكثير من الحالات حيث تساعد على ارتخاء العضلات وتسكين الآلام.