شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على أسباب وأعراض ألم المعصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بألم فى المعصم، والذى يسبب مشكلة فى الكتابة أو حمل بعض الأشياء، الأمر الذى يستمر لفترة طويلة، ويعود لأسباب مختلفة، تحتاج لعلاج، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة على أهم المعلومات عن ألم المعصم، وفقاً لما ذكره موقع "naturalfoodseries". ـ التهاب المفاصل وهشاشة العظام يسببان الشعور بألم فى المعصم ـ تسبب متلازمة النفق الرسغى ألما فى المعصم نتيجة الضغط على الأعصاب ـ التهاب الأوتار فى الرسغ تسبب تمزقات ميكروسكوبية تؤدى إلى التهابات المعصم ـ الالتواء من عوامل الألم ويحدث عادة بسبب التمدد المفرط للأربطة الداعمة للمفاصل. ـ قد تسبب متلازمة الحركة المتكررة التهاب الأوتار ومن ثم يلتهب الرسغ كله ـ النقرس يضغط على الأعصاب المحيطة بالمفصل بسبب تراكم حمض اليوريك فى الجسم أما عن أعراض ألم المعصم يشعر المريض ببعض الأعراض مثل: ـ تصلب وتورم بالأصابع ـ عدم القدرة على حمل الأشياء باليد ـ يحدث الشعور بالوخز أو فقدان مؤقت للإحساس مع الشعور بالألم

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