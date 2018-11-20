شكرا لقرائتكم خبر عن ايه مخاطر الاستعجال فى خلع الحفاض وتدريب الطفل على الحمام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرحلة خلع الحفاض وتدريب طفلك على استخدام الحمام كالكبار، مرحلة في غاية الأهمية، وللأسف تستعجل بعض الأمهات في تدريب الطفل على استخدام الحمام مبكرا، وذلك قبل اتمامه عامه الثاني ، وهو أمر قد يسبب للطفل مشكلات فيما بعد وفقا لتقرير نشره موقع mayoclinic الطبي.

وأشار التقرير إلى أبرز هذه الأضرار والتي منها حدوث انتكاسة للطفل والتبول من جديد في أي مرحلة من المراحل، وذلك لأن الطفل يمكنه التحكم في بوله من حوالي عمر السنة والنصف وحتى العامين وبعدها.

وينصح التقرير الأمهات بعدم الاستعجال في فكرة تدريب الطفل علي استخدام الحمام والتحكم في إخراجه، وضرورة الاهتمام بتعليم الطفل في مرحلة مناسبة، حيث تحرص الأم على تعليمه استخدام الشطاف، وتنظيف يديه بعد الإخراج، وتعليمه كيفية تنظيف نفسه، إضافة لضرورة تعلم الاهتمام بخلع ملابسه بشكل سليم وكذلك ارتدائها.

وقد يكون التعجل في مسألة تعليم الطفل للتبرز والتبول أمر غير صحي لأنه يحمل علي الطفل عبء غير مناسب لمرحلته العمرية لذا وجب الصبر حسب استجابة الطفل.