شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. زيت جوز الهند وعشبة الأرنيكا مرهم يعالج ألم الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام أسفل الظهر من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الناس ، حيث يرافق الألم الشديد التهاب، من خلال صحتك فى وصفة يمكننا أن نصنع مرهم من مكونات طبيعية تساعد في علاج الم أسفل الظهر، كما نشر موقع step to health.



الم اسفل الظهر

وزيت الأرنيكا أو زهرة العطاس من الأعشاب الطبيعية التى لها خصائص مسكنة تعمل على تهدئة الألم الناجم عن الالتواءات أو إصابات العضلات الأخرى، وهو أيضًا مضاد للالتهاب ويساعد على تقليل التورم الناجم عن الإصابات بفضل المركب المعروف باسم الهيلينالين.

وبسبب خصائصه المضادة للميكروبات، يمكن أن يهدئ من التهيج عند وضعه على الجلد. وتساعد الارنيكا على تنشيط الدورة الدموية، وهذا يساعد على علاج الكدمات ويقلل من فرص حدوثها. كما يتم امتصاص الدهون المشبعة في زيت جوز الهند بسهولة من قبل الجسم.



زيت جوز الهند

وتشمل تركيبة زيت جوز الهند حمض اللوريك ، وحمض النخل ، وحامض الميريستيك ، وحمض الأولييك ، وحامض اللينوليك. كما يحتوي على الحديد والفيتامينات E و K مما يجعله مكونًا رائعًا لصحتك، علاوة على ذلك ، فهو مضاد للميكروبات ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا، حتى أنه يحفز الجهاز المناعي ويهدئ الم العضلات.



زيت الارنيكا

وصفة مرهم الارنيكا وزيت جوز الهندالمقادير

3 ملاعق من شمع العسل (45 جرام)

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (15 مل)

ملعقتان كبيرتان من زيت العطاس (30 مل)

طريقة الوصفة: -

-سخن شمع العسل فى حمام بخار.

-عندما يذوب ، ضعه على حرارة منخفضة وأضف زيت زهرة العطاس وجوز الهند.

-قلبه وأطفئ الحرارة واتركها لتبرد.

-ضع المرهم على المنطقة المصابة مرتين في اليوم.