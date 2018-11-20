شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتأكد من صلاحية الفواكه للأكل؟ إليك هذه الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تتعرض الفواكه للتلف عند تخزينها لفترة طويلة في المطبخ، وتختلف المدة التي تبقى فيها صالحة للاستهلاك من نوع لآخر.

وللتأكد من أن الفواكه لم تتعرض للتلف، وبالإمكان تناولها دون أن تسبب أية مشاكل صحية، نقدم فيما يلي مجموعة من الخطوات التي تساعد على ذلك، بحسب موقع ليف سترونغ الإلكتروني:

1- قراءة تاريخ انتهاء الصلاحية، حيث يمكن أن يكون مدوناً على الأكياس وصناديق الفواكه.

2- ابحث عن العفن على السطح الخارجي للفاكهة. بالنسبة للفواكه التي لا تحتوي على قشور مثل التوت يدل وجوده على أنها فاسدة، أما الحمضيات ذات القشرة، مثل البرتقال والجريب فروت، فهذا يعني أنه يجب عليك تقشيرها لتحديد فيما إذا كانت فاسدة.

3- فحص القشرة الخارجية للفواكه مثل العنب والتفاح والخوخ والكرز، إذا كان مجعدة أو تتقشر من تلقاء نفسها فقد بدأت تفسد، وإذا كانت ناعمة فهي لا تزال جيدة وصالحة للاستهلاك.

4- يجب أن تكون العديد من الفواكه مثل البطيخ والأناناس ثابتة الملمس عندما تأكلها، لأنها تصبح أكثر نعومة مع الوقت، وبمجرد أن تصبح اسفنجة وناعمة وطيعة، يجب التخلص منها كما أنها تميل إلى تطوير رائحة كريهة في نفس الوقت.